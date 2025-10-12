"손흥민 완전히 제압 완료!" 토트넘 레전드 쏘니 조롱했다...韓 무득점…

|
|
[스포츠조선 이현석 기자]브라질 대표팀 센터백 가브리엘 마갈량이스가 토트넘 레전드 손흥민과 함께 찍힌 사진을 SNS에 올리며 큰 화제를 모으고 있다.
|
승리의 주역은 득점을 터트린 브라질 공격수들이었으나, 그만큼 돋보였던 선수들은 브라질 수비수들이었다. 특히 아스널에서부터 손흥민과 여러 차례 맞대결을 벌인 바 있는 마갈량이스가 손흥민을 적극적으로 마크하며, 손흥민 원톱 전술을 무력화시켰다. 마갈량이스는 한국을 상대로 패스 성공률 93%, 롱패스 성공률 83%, 공 소유권 회복 5회, 클리어링 1회 등을 기록했다.
|
풋볼런던은 '마갈량이스는 브라질이 한국을 상대로 압도적인 승리를 거둔 경기에서 토트넘 스타 손흥민을 제치고 승리한 것에 대해 즐기는 듯했다. 마갈량이스는 SNS에 아주 특별한 사진을 올렸다. 그중 한 장은 손흥민의 뒤에서 승리하는 모습이 담겼다. 이는 국제 무대에서 토트넘과 경쟁을 이어가는 모습으로 아스널 팬들이 좋아할 것이다'라고 밝혔다.
한편 손흥민은 이날 경기 브라질을 상대로 고전했다. 자신의 통산 A매치 137경기, 한국 대표팀 역대 1위에 오르는 기념비적인 경기였지만, 브라질 수비에 막히며 득점을 터트리지 못했다. 손흥민은 슈팅, 키패스, 드리블 성공도 없이 63분 동안 그라운드를 누비다가 경기를 마쳤다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com