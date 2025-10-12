"손흥민 완전히 제압 완료!" 토트넘 레전드 쏘니 조롱했다...韓 무득점 '꽁꽁'→완벽 차단 수비수, "SNS로 SON 상대 승리 즐겨"

기사입력 2025-10-12 12:14


"손흥민 완전히 제압 완료!" 토트넘 레전드 쏘니 조롱했다...韓 무득점…
사진=마갈량이스 SNS 캡처

"손흥민 완전히 제압 완료!" 토트넘 레전드 쏘니 조롱했다...韓 무득점…
사진=마갈량이스 SNS 캡처

[스포츠조선 이현석 기자]브라질 대표팀 센터백 가브리엘 마갈량이스가 토트넘 레전드 손흥민과 함께 찍힌 사진을 SNS에 올리며 큰 화제를 모으고 있다.

영국의 풋볼런던은 12일(한국시각) '마갈량이스는 토트넘에 대한 미묘한 조롱으로 아스널의 색을 보여줬다'라고 보도했다.

브라질은 10일 서울월드컵경기장에서 열린 한국과의 A매치 친선경기에서 호드리구(레알 마드리드)와 이스테방(첼시)의 동반 멀티골과 비니시우스 주니오르(레알)의 쐐기골로 5대0 대승했다.


"손흥민 완전히 제압 완료!" 토트넘 레전드 쏘니 조롱했다...韓 무득점…
사진=트위터 캡처
브라질과 한국의 격차가 드러난 경기였다. 한국은 9월 A매치에서 성과를 거둔 스리백과 손흥민 원톱 전술을 사용해 최선을 다했지만, '영원한 우승 후보' 브라질과의 격차는 여전했다. 브라질의 글로부는 '한국은 용감하게 나섰으나, 불안한 상황에 놓이고 말았다. 손흥민이 롱패스를 받는 장면 외에는 중원에서 공도 간신히 통과했다. 브라질 센터백 듀오의 함정에 빠졌다. 에데르 밀리탕과 가브리엘 마갈량이스는 강한 압박과 전방 패스로 압박을 무너뜨렸다'고 지적했다.

승리의 주역은 득점을 터트린 브라질 공격수들이었으나, 그만큼 돋보였던 선수들은 브라질 수비수들이었다. 특히 아스널에서부터 손흥민과 여러 차례 맞대결을 벌인 바 있는 마갈량이스가 손흥민을 적극적으로 마크하며, 손흥민 원톱 전술을 무력화시켰다. 마갈량이스는 한국을 상대로 패스 성공률 93%, 롱패스 성공률 83%, 공 소유권 회복 5회, 클리어링 1회 등을 기록했다.

승리 후 마갈량이스는 SNS에 한국전을 기념하는 사진도 빼먹지 않았다. 그는 '멋진 승리! 우리는 목표를 위해 계속 함께 간다'며 승리를 축하했다.


"손흥민 완전히 제압 완료!" 토트넘 레전드 쏘니 조롱했다...韓 무득점…
사진=트위터 캡처
그중 한 사진이 팬들의 시선을 사로잡았다. 네 번째 사잔이자, 손흥민과 함께 나온 사진이었다. 해당 사진에서 마갈량이스는 한국 공격을 다 막는 듯한 강렬한 시선으로 목덜미를 쓰다듬는 손흥민의 뒤통수를 노려보고 있는 모습이었다. 일부 팬들은 "손흥민을 제대로 넘어뜨렸다", "그를 완전히 막았어", "항상 아스널이다"라며 그의 사진에 반응을 보였다.

풋볼런던은 '마갈량이스는 브라질이 한국을 상대로 압도적인 승리를 거둔 경기에서 토트넘 스타 손흥민을 제치고 승리한 것에 대해 즐기는 듯했다. 마갈량이스는 SNS에 아주 특별한 사진을 올렸다. 그중 한 장은 손흥민의 뒤에서 승리하는 모습이 담겼다. 이는 국제 무대에서 토트넘과 경쟁을 이어가는 모습으로 아스널 팬들이 좋아할 것이다'라고 밝혔다.


한편 손흥민은 이날 경기 브라질을 상대로 고전했다. 자신의 통산 A매치 137경기, 한국 대표팀 역대 1위에 오르는 기념비적인 경기였지만, 브라질 수비에 막히며 득점을 터트리지 못했다. 손흥민은 슈팅, 키패스, 드리블 성공도 없이 63분 동안 그라운드를 누비다가 경기를 마쳤다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“시상식 때도 정정했는데” 다이앤 키튼, 79세로 별세

2.

'미나 시누이' 수지, 인플루언서 전향 선언 "관종이다"..103kg 근황 공개

3.

'40세' 홍진영, 때아닌 '임신설' 부인 "곧 낳는다고, 상처받았다"(돌싱포맨)

4.

‘故 조민기 아내’ 김선진, 7년 만 방송 복귀→눈물…대중 반응 온도차

5.

"무슨 썸타는 사이도 아니고"…김병만, 아내와 손 한번 못 잡아봤다?(조선의 사랑꾼)

스포츠 많이본뉴스
1.

"매일 태양은 뜨니까" '긍정의 손흥민'→어린 손흥민에게 건넨 '감동'조언#해리케인파운데이션

2.

"날두형, 당신은 날 너무 얕봤어" 또또또 월클 PK 막아낸 아일랜드산 거미손의 놀라운 기록

3.

'장염 극복' 앤더슨 VS '푸른피 에이스' 원태인 격돌, 3차전 승리팀이 시리즈 가져간다[준PO]

4.

'땡큐, 김성욱' 전율의 끝내기포, 대전에서 환호성이?...왜 SSG보다 한화가 더 기쁠까

5.

'드디어' 배구여제 은퇴식 확정…'김연경 없는' 흥국생명 새로운 출발 알렸다

스포츠 많이본뉴스
1.

"매일 태양은 뜨니까" '긍정의 손흥민'→어린 손흥민에게 건넨 '감동'조언#해리케인파운데이션

2.

"날두형, 당신은 날 너무 얕봤어" 또또또 월클 PK 막아낸 아일랜드산 거미손의 놀라운 기록

3.

'장염 극복' 앤더슨 VS '푸른피 에이스' 원태인 격돌, 3차전 승리팀이 시리즈 가져간다[준PO]

4.

'땡큐, 김성욱' 전율의 끝내기포, 대전에서 환호성이?...왜 SSG보다 한화가 더 기쁠까

5.

'드디어' 배구여제 은퇴식 확정…'김연경 없는' 흥국생명 새로운 출발 알렸다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.