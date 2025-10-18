월드컵 탈락 위기 스웨덴, 포터 감독에 'SOS' 요청한다…스웨덴리그 시절 공로 인정, 북중미 본선 성공시 계약연장

기사입력 2025-10-18 15:10


월드컵 탈락 위기 스웨덴, 포터 감독에 'SOS' 요청한다…스웨덴리그 시…
Soccer Football - Premier League - West Ham United v Crystal Palace - London Stadium, London, Britain - September 20, 2025 West Ham United manager Graham Potter reacts Action Images via Reuters/John Sibley EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

월드컵 탈락 위기 스웨덴, 포터 감독에 'SOS' 요청한다…스웨덴리그 시…
(FILES) West Ham United's English head coach Graham Potter gestures on the touchline during the English League cup second round football match between Wolverhampton Wanderers and West Ham United at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on August 26, 2025. Graham Potter has been dismissed by West Ham after only nine months, the club announced on its website, Saturday September 27. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 최만식 기자] 북중미월드컵 본선 진출에 어려움을 겪고 있는 스웨덴이 그레이엄 스티븐 포터 전 웨스트햄 감독(50)를 구세주로 영입할 전망이다.

영국 언론 '스카이스포츠'는 18일(한국시각) '잉글랜드프리미어리그의 여러 팀을 이끈 경험이 풍부한 포터 감독이 스웨덴 축구대표팀의 신임 사령탑으로 취임할 날이 임박했다'라고 보도했다.

현재 스웨덴 대표팀은 공격수 알렉산더 이삭(리버풀), 빅토르 요케레스(아스널)를 비롯해 미드필더 루카스 베리발(토트넘) 등 호화로운 전력을 구축하고 있다.

하지만 2026년 북중미월드컵 유럽예선에서 B조 1승3패로 최하위를 기록하면서 지난 14일 욘 달 토마손 감독이 전격 해임됐다. 스웨덴 축구가 감독을 경질한 것은 사상 처음의 극약처방이었다.

유럽예선에서는 각 조 2위까지 플레이오프에 출전권이 주어지지만 현재 스웨덴의 성적으로는 2위 상승도 어려운 상황. 다만 실낱희망은 있다. 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 성적 상위 4개팀에도 플레이오프 출전권이 주어지기 때문이다. 스웨덴은 UNL C조 그룹1을 기혹한 바 있어 플레이오프 출전권을 얻을 가능성이 높다.


월드컵 탈락 위기 스웨덴, 포터 감독에 'SOS' 요청한다…스웨덴리그 시…
Soccer Football - Premier League - West Ham United v Crystal Palace - London Stadium, London, Britain - September 20, 2025 West Ham United manager Graham Potter reacts Action Images via Reuters/John Sibley EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

월드컵 탈락 위기 스웨덴, 포터 감독에 'SOS' 요청한다…스웨덴리그 시…
FILE - West Ham's head coach Graham Potter sits on the bench prior to the English Premier League soccer match between West Ham United and Crystal Palace at the London Stadium in London, Saturday, Sept. 20, 2025. (AP Photo/Kin Cheung, file) FILE PHOTO <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이런 가운데 스웨덴축구협회가 스웨덴 리그에서 성공 사례를 남긴 바 있는 포터 감독을 주목하게 됐다. 포터 전 감독은 지난 2011년 당시 4부리그였던 외스테르순드에서 감독 생활을 시작해 5년 만에 팀을 1부로 승격시켰다. 이어 2017년에는 스웨덴컵을 제패했고, 2017~2018시즌 유럽 리그에서는 32강에 진출하는 쾌거를 달성했다.

이후 포터 전 감독은 2018~2019 시즌에 스완지시티(당시 잉글랜드 2부)를 이끌었고 2019년 여름부터 브라이튼에 취임해 2021~2022시즌까지 지도자로서 평가를 높이는 데 성공했다.

하지만 2022년 9월 취임한 첼시에서는 7개월 만에 경질당했고, 2025년 1월부터 웨스트햄을 이끌었지만, 성적 부진으로 8개월 만에 지휘봉을 내려놓고 야인이 됐다.


포터 전 감독은 최근 스웨덴 사령탑 하마평에 대해 "나는 스웨덴에 대한 애착을 가지고 있다. 스웨덴 축구에 감사해야 할 일이 많고, 나에게도 훌륭한 기회가 될 것이라고 생각한다"라고 의욕을 나타냈다.

'스카이 스포츠'에 따르면 현재 스웨덴축구협회와 포터 전 감독은 단기계약으로 협상 중이다. 오는 11월 A매치 주간을 맞아 스웨덴대표팀 감독으로 부임해 월드컵 본선 진출에 성공할 경우 내년 여름 북중미월드컵 이후 계약 연장을 하는 조건인 것으로 알려졌다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남진 "베트남전 참전 당시 1m 앞 폭탄 떨어져...혼자 못 피했다" ('불후의 명곡')

2.

이준, 화폐 가치 발언 논란 후 정신 차렸다 “욕먹고 달라져”

3.

故 서희원 동생 "구준엽, 매일 언니 묘소서 밥 먹는다" 눈물

4.

"협찬 스타킹 안 신어?" 박보영 포토월 막은 변질된 '유방암 캠페인'

5.

주우재, 최홍만 손에 잡힌 '한줌 팔뚝'..."얘는 진짜 부러져" 깜짝 ('놀뭐')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 떠난 후 토트넘 '왕'됐다...'최악의 영입' 히샬리송 180도 대반전, 1티어 기자 "프랭크 체제 핵심 등극, 방출 없다"

2.

"와! 경력자다. 나는 반지 없는데" → RYU 조차 입이 떡 벌어진 한화의 '우승반지' 소유자

3.

"내 인생 최악의 실수, SON 영입 실패" 최고 명장 클롭 또또또 손흥민 언급 "유일하게 후회하는 쏘니, 리버풀이랑 최고였을텐데" 찐한 아쉬움

4.

결단 내린 박진만 감독 "2차전 선발은 무조건 최원태, 원태인은 더 쉬는 게 맞다" [PO1 현장]

5.

'라리가 15초 보이콧 시위'에 홍역, 선수협 집단행동 돌입…초유의 리그전 미국 개최에 선수-감독 반발 확산

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 떠난 후 토트넘 '왕'됐다...'최악의 영입' 히샬리송 180도 대반전, 1티어 기자 "프랭크 체제 핵심 등극, 방출 없다"

2.

"와! 경력자다. 나는 반지 없는데" → RYU 조차 입이 떡 벌어진 한화의 '우승반지' 소유자

3.

"내 인생 최악의 실수, SON 영입 실패" 최고 명장 클롭 또또또 손흥민 언급 "유일하게 후회하는 쏘니, 리버풀이랑 최고였을텐데" 찐한 아쉬움

4.

결단 내린 박진만 감독 "2차전 선발은 무조건 최원태, 원태인은 더 쉬는 게 맞다" [PO1 현장]

5.

'라리가 15초 보이콧 시위'에 홍역, 선수협 집단행동 돌입…초유의 리그전 미국 개최에 선수-감독 반발 확산

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.