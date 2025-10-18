[전주 리뷰]전북, 4년 만에 왕좌 복귀! 수원FC 2:0 완파 '조기 우승 확정'…통산 10번째 ★

전주월드컵경기장/ K리그1/ 전북현대모터스 vs 수원FC/ 전북 티아고 득점/ 골 세레머니/ 사진 하서영

[전주=스포츠조선 박상경 기자] 전북 현대가 K리그1 통산 10번째 우승을 조기 확정했다.

전북은 18일 전주월드컵경기장에서 가진 수원FC와의 2025 K리그1 33라운드에서 2대0으로 이겼다. 이로써 승점 71된 전북은 같은시간 FC안양에 1대4로 패한 2위 김천 상무(승점 55)와의 격차를 16점으로 벌리면서 남은 5경기 결과와 관계 없이 리그 우승이 확정됐다. 앞서 K리그1 9회(2009년, 2011년, 2014~2015년, 2017~2021년) 우승 기록을 갖고 있던 전북은 4년 만에 다시 왕좌에 오르면서 리그 사상 첫 두 자릿수 우승 기록을 세운 팀이 됐다. 또한 33경기 만에 우승을 확정 지으면서 2018년 자신들이 세웠던 K리그1 최단기간 우승 기록(33경기)과 어깨를 나란히 했다.

전북 거스 포옛 감독은 이날 경고 누적 징계로 빠진 전진우 대신 이승우를 선발 투입했다. 콤파뇨가 최전방을 지킨 가운데 송민규 이승우가 좌우 측면에 포진했고, 중원에는 김진규 강상윤 박진섭이 호흡을 맞췄다. 수비라인에는 최철순 연제운 홍정호 김태환, 골문에는 송범근이 섰다. 수원FC 김은중 감독은 싸박을 최전방에 세우고 노경호 루안 김경민을 2선에 세웠다. 수비형 미드필더 자리에 이재원 한찬희가 나섰고, 포백라인에는 황인택 이지솔 김태한 이시영, 골문에는 황재윤이 포진했다.


전주월드컵경기장/ K리그1/ 전북현대모터스 vs 수원FC/ 전북 거스 포옛 감독/ 사진 하서영
경기시작 1분 만에 득점이 나왔다. 김태환이 오른쪽 측면에서 올린 크로스를 콤파뇨가 문전 왼쪽에서 헤더로 결정 지으면서 전북이 1-0 리드를 잡았다.

이후 전북은 경기 주도권을 잡고 수원FC 골문을 두들겼다. 하지만 전반 28분 이승우가 문전 왼쪽에서 시도한 왼발슛이 콤파뇨에 맞고 굴절돼 골망으로 빨려 들어갔으나, 비디오판독(VAR) 결과 콤파뇨의 핸드볼 파울로 노골 취소되면서 추가골 획득 기회를 놓쳤다. 콤파뇨는 전반 32분 문전 경합 과정에서 부상해 벤치에 교체 사인을 냈고, 결국 전반 35분 티아고가 빈 자리를 대신했다. 전반 추가시간 8분이 주어진 가운데 송범근이 페널티에어리어 왼쪽에서 핸드볼 파울을 범했다는 주심 판단에 따라 수원FC에 간접프리킥이 주어졌지만, 동점골로 연결되지 못한 채 전반전은 1-0 전북의 리드로 마무리 됐다.


전주월드컵경기장/ K리그1/ 전북현대 vs 수원FC/ 전북 콤파뇨 득점/ 골세레머니/ 사진 김관영
포옛 감독은 후반 시작과 동시에 연제운을 빼고 감보아를 투입하며 변화를 택했다. 수원FC는 라인을 위로 끌어 올리면서 동점골 획득을 향한 의지를 드러냈다.

하지만 전북이 격차를 벌렸다. 후반 11분 수원FC 진영 혼전 상황에 대한 VAR이 이뤄졌고, 전북에 페널티킥이 주어졌다. 후반 15분 키커로 나선 티아고가 오른발슛으로 골망을 가르면서 격차는 2골차로 벌어졌다.

수원FC는 이후 맹공을 퍼부으면서 추격을 시도했다. 하지만 후반 31분 슈팅이 골포스트를 맞고 나왔고, 송범근의 선방까지 겹치면서 어려움을 겪었다.


같은시간 김천이 안양에 1대4로 패했다는 소식이 전해지자 전주성은 우승을 노래하는 함성이 울려 퍼지기 시작했다. 전북은 2대0 완승으로 경기를 마무리, 결국 10번째 우승을 확정 지었다.


전주=박상경 기자 ppark@sportschosun.com

