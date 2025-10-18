[현장인터뷰] 기성용 더비 승리만큼 짜릿한 승리는 없다...박태하 감독 …

|
[상암=스포츠조선 김대식 기자]박태하 포항 스틸러스 감독은 기성용의 경기력을 칭찬했다.
경기 후 박태하 감독은 "올해 들어 가장 기분 좋은 승리다. 지난 번 수적 열세를 극복하지 못하고 무너졌는데 설욕했다. 아시다시피 얽힌 스토리가 기분 좋은 결과로 마무리돼 선수들도 좋아한다. 모든 말로 형용할 수 없을 만큼 기분 좋다"며 승리 소감을 전했다.
기성용의 경기력을 두고는 "성용이를 영입할 때 경기를 조율할 만한 선수가 생각했다. 그 선수로 성용이가 와 중원이 탄탄해졌다. 그 이후로 경기력이 좋아졌다. 오늘 경기에서도 자기 역할을 해냈고, 승리할 수 있는 중원에서의 역할을 해줬다"고 극찬했다.
이호재가 또 득점으로 포항 승리의 기반이 됐다. 득점왕 가능성이 더욱 올라갔다. "걱정이 경고 누적으로 다음 경기 출전하지 못한다. 득점 감각이 지속된다는 자체가 득점왕을 할 수 있는 확률이 높다는 것이다. 팀에 맞는 경기력을 보여주면 좋은 결과가 있을 것"이라며 긍정적으로 바라봤다.
박태하 감독은 이제 2위를 노리겠다고 선언했다. "1차 목표를 상위 스플릿으로 2경기 전에 달성했다. 2위 싸움도 충분히 해볼 수 있다. 2차 목표는 2위 경쟁으로 잡았다. 충분히 가능성 있다"며 자신감을 보였다.
박태하 감독은 마지막으로 "2년 동안 팀과 함께 경기하면서 저 역시도 많이 공부했고, 부족하다고 많이 느꼈다. 앞으로도 팀이 발전할 수 있다는 확신이 있다. 내년에도 팀 발전을 위해 연구해야 한다. 전술적인 부분들이 다른 팀들도 상대 분석을 철저하게 한다. 팀마다 쉽지 않다. 결과를 좋게 내기 위해서 선수들과 고민하겠다. 올해보다 나은 내년이 되도록 하겠다"며 내년에도 좋은 성적을 예고했다.