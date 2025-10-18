[전주 인터뷰]'파이널B' 수원FC 김은중 감독 "매 경기 결승전, 경기…

[전주 인터뷰]'파이널B' 수원FC 김은중 감독 "매 경기 결승전, 경기력보단 결과 만들겠다"

기사입력 2025-10-18 16:21


전주월드컵경기장/ K리그1/ 전북현대모터스 vs 수원FC/ 수원 김은중 감독/ 사진 하서영

[전주=스포츠조선 박상경 기자] 수원FC 김은중 감독은 파이널 라운드 선전을 다짐했다.

수원FC는 18일 전주월드컵경기장에서 가진 전북과의 2025 K리그1 33라운드에서 0대2로 패했다. 전반 1분 콤파뇨에게 헤더 선제골을 허용한 뒤 후반 반격에 나섰지만, 오히려 페널티킥으로 추가골을 내주면서 격차가 벌어졌다. 싸박을 최전방에 세우고 반격에 나섰지만, 결국 격차를 좁히지 못한 채 전북이 안방에서 통산 10번째 우승을 결정 짓는 장면을 지켜봐야 했다.

김 감독은 경기 후 기자회견에서 "전주까지 응원와주신 우리 팬들께 감사하고, 죄송하다"며 "이제 5경기가 남았다. 매 경기 결승전이라는 생각으로 우리가 부족했던 부분을 잘 준비하겠다. (파이널B) 첫 경기부터 우리가 원하는 결과를 얻도록 하겠다"고 말했다. 이어 "구체적 목표보단 매 경기 승점을 따야 한다. 오늘 경기력 측면에선 우리 선수들이 잘 해줬고 상대를 공략했으나 결정력 차이에서 승패가 갈렸다고 본다"며 "파이널 라운드에선 결정력 싸움이라 본다. 경기력보다 결과를 낼 수 있는 경기가 되도록 준비하겠다"고 덧붙였다.


전주=박상경 기자 ppark@sportschosun.com



