[공식발표]'패패무무패패패패' 손흥민 없이 '0승'→39일 만에 경질 확정...포스테코글루, 노팅엄 역사상 최악의 감독 등극

기사입력 2025-10-19 00:15


[공식발표]'패패무무패패패패' 손흥민 없이 '0승'→39일 만에 경질 확…
AP연합뉴스

[공식발표]'패패무무패패패패' 손흥민 없이 '0승'→39일 만에 경질 확…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민 없이는 어려웠던 것일까. 엔제 포스테코글루 감독이 노팅엄 포레스트 역사상 최악의 감독으로 남게 됐다.

노팅엄은 18일(한국시각) '포스테코글루가 일련의 실망스러운 결과 이후 즉시 감독직에서 경질됐음을 발표한다'고 공식적으로 전했다.

충격적인 경질 소식이다. 포스테코글루는 2024~2025시즌 토트넘에 유로파리그 우승 트로피를 안겼음에도 경질을 피하지 못했다. 이유는 처참한 리그 성적이었다. 유로파리그에서 트로피를 획득한 토트넘이지만, 리그 17위라는 강등권 직전의 순위로 시즌을 마감했다. 토트넘은 포스테코글루를 내보내고 토마스 프랭크를 새롭게 데려오며 새 판을 짰다.


[공식발표]'패패무무패패패패' 손흥민 없이 '0승'→39일 만에 경질 확…
로이터연합뉴스
토트넘을 떠난 포스테코글루는 여러 팀의 구애를 받았다. LA FC를 비롯해 포스테코글루를 원하는 팀이 적지 않았다. 다만 EPL에 남길 원했다. 노팅엄이 기회를 잡았다. 지난 시즌 팀을 이끈 누누 감독은 구단주인 에반겔로스 마리나키스와 불화를 겪었다. 리그 3경기 만에 노팅엄은 누누와 결별을 선언했고, 빠르게 대체 후보로 포스테코글루를 택하며 선임에 성공했다.

하지만 시작부터 삐걱거렸다. 아스널과의 리그 4라운드 경기를 0대3으로 완패한 후, 리그컵에서는 '포스트 손흥민' 엄지성이 선봉으로 나선 스완지시티에 2대3으로 역전패하며 무너졌다. 이후 포스테코글루는 반등을 천명했지만, 아직까지 반등의 기미는 없다. 리그 번리전 1대1 무승부, 유로파리그 레알 베티스전도 승리 기회에서 안토니에게 일격을 맞으며 2대2 무승부에 그쳤다. 이어진 리그 경기 승격팀 선덜랜드를 상대로 0대1로 패하며, 17위까지 추락했다. 유로파리그 경기에서는 덴마크 리그 소속인 미트윌란에 2대3으로 패배했다. 10월 A매치 직전 뉴캐슬전까지 패하며 분위기는 바닥을 찍었다.


[공식발표]'패패무무패패패패' 손흥민 없이 '0승'→39일 만에 경질 확…
로이터연합뉴스
18일 첼시와의 경기가 마지막 기회였다. 노팅엄의 홈구장 시티그라운드에서 열린 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 8라운드 경기, 분위기를 반전시키기 위해 포스테코글루와 노팅엄이 나섰다. 하지만 결과는 참패였다. 노팅엄은 후반에만 3골을 실점하며 0대3으로 패배했다. 결국 구단은 포스테코글루를 경질하기로 결정했다.

포스테코글루는 그간 안 좋은 흐름에도 항상 자신감을 드러냈다. "나는 도전을 좋아한다. 지금 당장 결과를 내야 한다. 제대로 된 결과를 얻기까지 2주가 남았다. 내가 할 수 있는 말은 아무 것도 없다. 우리는 원하는 방향으로 나아가고 있으며, 결과는 그 사이에 나올 것이다"고 자신했지만, 그의 자신감은 결국 경질로 이어졌다.

남은 것은 노팅엄 역사상 최악의 기록 뿐이었다. 포스테코글루는 앞서 100년 만에 처음으로 노팅엄 정식 감독 부임 후 6경기에서 한 번도 승리하지 못한 감독이었다. 이 기록을 무려 8경기까지 늘리고 승리 없이 경질당했다. 유로파리그 우승 감독의 초라한 퇴장이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

