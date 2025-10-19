PO 위해 반드시 잡아야 하는 경기, 김도균-조성환의 동상이몽 '선제골 넣기 VS 안먹기'[현장 인터뷰]

기사입력 2025-10-19 13:42


PO 위해 반드시 잡아야 하는 경기, 김도균-조성환의 동상이몽 '선제골 …

PO 위해 반드시 잡아야 하는 경기, 김도균-조성환의 동상이몽 '선제골 …

[목동=스포츠조선 박찬준 기자]키워드는 '선제골'이었다.

플레이오프 진출에 도전하는 서울 이랜드와 부산 아이파크가 벼랑 끝 승부를 펼친다. 이랜드와 부산은 19일 목동종합운동장에서 '하나은행 K리그2 2025' 35라운드를 치른다. 이랜드는 승점 52로 5위, 부산은 승점 51로 6위에 자리해 있다. 5위까지 주어지는 플레이오프 진출을 위해서는 반드시 잡아야 하는, '승점 6' 짜리 경기다.

이랜드는 최근 흐름이 좋다. 5경기 무패다. 2승3무. 최근 13경기로 범위를 넓히면 단 1패(5승7무) 밖에 없다. 이랜드는 최근 4경기에서 단 1골만을 내주는 짠물수비가 돋보인다. 이랜드는 변경준이 추석 3연전 중 2경기에서 극장골을 넣으며, 제대로 상승세를 탄 모습이다.

부산은 지난 라운드에서 부천FC에 1대2로 패하며, 주춤하는 모습이다. 최근 5경기 무승(4무1패)이다. 앞서 5경기에서 4승1무의 신바람을 냈던 것만 감안하면, 180도 달라진 모습이다.

이랜드는 설욕을 다짐하고 있다. 지난 5월31일 홈에서 열린 맞대결에서 1대4로 패했다. 공교롭게도 이랜드는 이 경기 패배 후 홈에서 단 1승도 하지 못했다. 6무3패다. 부산전 승리를 통해 결자해지를 노리고 있다.

물러설 수 없는 경기, 양 팀 모두 베스트 전력을 총출동시켰다. 이랜드는 외국인 트리오를 모두 선발로 내세웠다. 아이데일-가브리엘-에울레르가 공격 선봉에 섰다. 허리진은 박창환-서재민-백지웅이 자리했다. 포백은 채광훈-김하준-김오규-김주환이 꾸렸다. 골문은 구성윤이 지켰다. 오스마르, 변경준 허용준 정재민 등은 벤치에서 출발했다.

부산은 3-4-3으로 맞섰다. 페신-윤민호-빌레로가 스리톱을 구성했다. 김세훈-이동수-사비에르-전성진이 미드필드를 꾸렸다. 오반석-조위제-장호익이 스리백을 구성했고, 구상민이 골키퍼 장갑을 꼈다. 곤잘로, 손휘 최기윤 김희승 등이 조커로 대기했다.

경기 전 만난 김도균 이랜드 감독은 "분위기나 응집력은 나쁘지 않다. 우리가 홈에서 계속 못이겼는데, 너무 의욕이 앞섰다. 이런 부분을 선수들에게 강조했다"며 "우리는 외국인 3명을 선발에 넣었다. 지난 김포FC전처럼 선제골을 넣겠다는 의지다. 지금 우리 수비를 감안하면 선제골만 넣는다면 충분히 지킬 수 있다"고 했다. 이어 "오늘 경기를 포함해 남은 경기를 지지 않는게 중요하다. 현재 5위지만, 최종 목표는 3위다. 승점 3을 따는 경기를 목표로 하겠다"고 했다.


조성환 부산 감독은 "우리가 최근 승리하지 못하며 꼬였다. 이랜드가 아무래도 공격쪽에 무게감이 있는만큼, 선제골을 내주지 않는게 중요하다. 우리가 박스 까지 진입하는 횟수가 늘어나긴 했지만, 결정력이 아쉽고, 선실점 후 경기 운영이 어려운 측면이 많았다"고 했다. 이어 "전술적으로나 전략적으로도 중요하겠지만, 결국 축구는 일대일 싸움에서 얼마나 이겨내느냐 싸움이다. 여기서 승부가 갈린다. 선수들이 더 책임감을 가지는 자세를 보여야 한다"며 "서로에 대한 장단점은 충분히 파악된만큼, 경기장에서 얼마나 준비한 것을 하느냐가 중요하다"고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"차 뒷좌석에서 뭐했어" 사생활 들킨 아이돌 커플, 렌트카 사장에게 협박당했다

2.

日 레슬링 스타, 숨진 채 발견..야생곰 습격에 사망

3.

줄리엔강♥박지은, 크루즈서 600만원 금팔찌 분실..방 수색까지 '멘붕'

4.

[SC이슈] '유방암 술파티' 논란의 W코리아, 기부금 해명하더니 재차 사과 "면밀히 재점검"

5.

"형부 집에는 언니 초상화로 가득"…서희제, 골든벨 수상後 전한 구준엽 근황에 대만 큰 울림[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'英 BBC도 경악' 토트넘 선견지명 초대박! 손흥민 없는 포스테코글루? 재앙이다..."EPL 역사상 최단 기간 경질 신기록"

2.

"뛰었다가 혼났다." 출루왕 공백메우고 GG 눈앞 '신데렐라' KS에서 도루 봉인도 해제. "뭐든 다 해보려고 한다"[이천 인터뷰]

3.

'브라질 격파' 열도 광분에 찬물?... "친선경기 승리, 의미 없어" 日 '국민 개그맨' 돌직구

4.

'KIA 타깃?' FA 대어 급부상하나, 1년 전에는 상상도 못했다…89SV 최대어보다 더 빛났다

5.

'원샷원킬' 손흥민, 역사에 남을 득점→요리스 대참사 실수+SON 빼자마자 '와르르'→90분 극장 동점골...LAFC, 콜로라도전 2-2 무승부

스포츠 많이본뉴스
1.

'英 BBC도 경악' 토트넘 선견지명 초대박! 손흥민 없는 포스테코글루? 재앙이다..."EPL 역사상 최단 기간 경질 신기록"

2.

"뛰었다가 혼났다." 출루왕 공백메우고 GG 눈앞 '신데렐라' KS에서 도루 봉인도 해제. "뭐든 다 해보려고 한다"[이천 인터뷰]

3.

'브라질 격파' 열도 광분에 찬물?... "친선경기 승리, 의미 없어" 日 '국민 개그맨' 돌직구

4.

'KIA 타깃?' FA 대어 급부상하나, 1년 전에는 상상도 못했다…89SV 최대어보다 더 빛났다

5.

'원샷원킬' 손흥민, 역사에 남을 득점→요리스 대참사 실수+SON 빼자마자 '와르르'→90분 극장 동점골...LAFC, 콜로라도전 2-2 무승부

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.