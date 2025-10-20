"토트넘서 가장 기대되는 유망주" 챔피언십 찢고 있는 양민혁, 손흥민 후…

"토트넘서 가장 기대되는 유망주" 챔피언십 찢고 있는 양민혁, 손흥민 후계자 공식인증!...英언론 '프랭크 감독은 만족 중, 팬들도 기대 폭발'

기사입력 2025-10-20 08:10


사진=포츠머스 SNS 캡처

사진=포츠머스 SNS 캡처

[스포츠조선 박찬준 기자]'고등윙어' 양민혁(포츠머스)이 연일 상종가다.

19일(한국시각) 영국 'TBR풋볼'은 '토트넘 팬들이 양민혁의 도움 이후 그에 대한 흥미로운 예측을 내놓았다'라고 보도했다. 양민혁의 맹활약 때문이다. 양민혁이 3경기 연속 공격포인트를 기록했다. 양민혁은 19일 영국 레스터의 킹파워 스타디움에서 열린 레스터시티와의 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 10라운드 원정 경기에 선발 출전해, 동점골을 돕는 등 맹활약을 펼쳤다.

양민혁은 0-1로 뒤진 후반 13분 역습 상황에서 질주를 시작해, 수비 한명을 제친 후 오른쪽으로 패스를 보냈다. 존 스위프트가 상대 선수 2명 사이로 왼발 슈팅을 날리며 득점에 성공했다. 양민혁의 시즌 첫 도움이었다. 앞서 왓포드, 미들즈브러전에서 연속골을 넣었던 양민혁은 이날 도움을 작성하며 3경기 연속 공격포인트라는 놀라운 상승세를 이어갔다.

이날 왼쪽 날개로 나선 양민혁은 후반 29분 교체될때까지 최고의 활약을 펼쳤다. 전반 32분 코너킥에서 튕겨 나온 볼을 오른발 슈팅으로 연결했지만, 골대를 맞고 나왔다. 양민혁은 시종 날카로운 움직임으로 도움까지 기록하며 팀의 1대1 무승부를 이끌었다. 경기 후 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 양민혁은 74분을 뛰며, 패스 성공률 91%, 기회 창출 1회, 슈팅 1회, 드리블 1회, 리커버리 3회 등을 기록했다.


사진=포츠머스 SNS 캡처
올 시즌 토트넘을 떠나 포츠머스로 임대된 양민혁은 초반 어려운 시기를 보냈다. 옥스포드와의 1라운드에서 교체투입돼 데뷔전을 치른 양민혁은 레딩과의 풋볼리그컵(EFL컵) 1라운드 홈경기에서 선발로 나서 풀타임을 소화했다. 이렇다 할 모습을 보이지 못하며, 현지 언론의 혹평을 받았다. '토트넘으로 돌아가라'는 이야기까지 나왔다. 양민혁은 결국 이후 경기에서 내리 결장했다. 지난달 27일 입스위치전에서 모처럼 선발 기회를 얻었지만, 팀내 최저 평점을 받을 정도로 최악의 모습을 보였다. 특히 골키퍼와의 1대1 찬스를 놓친 것이 아쉬웠다. 무시뉴 감독도 "골대 앞에서 결정적인 날카로움이 부족하다"고 아쉬워했다.

위기의 양민혁, 마침내 반전에 성공했다. 하루에 슈팅을 200개씩 때리며 영점을 조준한 양민혁은 지난달 말 입스위치와의 7라운드 선발로 기회를 얻은 뒤 8∼10라운드에선 연속 공격 포인트를 쌓으며 입지를 다지고 있다. 무시뉴 감독도 "양민혁은 기술적으로 완성도가 높고, 경기 집중력이 뛰어나다. 그는 매 경기마다 한 단계씩 발전하고 있다"며 "아직 10대지만, 이미 성인 무대의 리듬을 완전히 이해하고 있다"고 극찬했다.

팬들도 화답하고 있다. 경기 후 포츠머스 원정팬들은 멋진 활약을 펼친 양민혁을 향해 "양민혁이 너희를 찢어놓을 거야"라는 노래를 불렀다. 영국 'BBC'는 양민혁에게 양 팀 통틀어 최고 평점인 8.13을 줬다. 2위 스위프트(7.71점)를 압도적으로 앞선 점수다. 이 매체는 '토트넘에서 임대 이적한 한국의 10대 선수는 동점골을 터뜨리는 데 중요한 역할을 했다'고 칭찬했다.


사진캡처=포츠머스 SNS
'포츠머스 뉴스'도 '양민혁은 이제 포츠머스의 가장 뜨거운 이름'이라며 팀내 최고점인 평점 8점을 줬다. 양민혁은 경기 최우수 선수에 선정됐다. '포츠머스 뉴스'는 '일부 팬들이 토트넘 복귀를 요구했던 양민혁은 존 무시뉴 감독의 팀에서 빠르게 핵심 선수로 성장하고 있다'며 '양민혁이 너희를 찢어놓을거야 라는 노래를 팬들이 부르는 것은 이번이 마지막이 아닐 것'이라고 극찬했다.


'TBR 풋볼'은 '토트넘 팬들은 최근 3경기 연속 공격포인트를 올리고 있는 양민혁의 활약에 열광하고 있다'며 팬들의 반응을 실었다. "양민혁은 현재 임대 중인 선수 중 가장 기대되는 유망주다", "그의 잠재력은 아직 끝을 알 수 없다", "처음엔 단순한 마케팅 영입인 줄 알았지만, 지금은 손흥민의 뒤를 이을 진짜 재능으로 보인다"는 반응이 이어졌다.

'TBR 풋볼'은 '토마스 프랭크 토트넘 감독이 양민혁의 성장세에 만족하고 있을 것이다. 다음 시즌 토트넘 1군 전력으로 고려할 가능성이 충분하다'고 전했다. 토트넘은 손흥민이 LA FC로 떠난 후 여전히 왼쪽 윙 자리를 완벽히 채우지 못하고 있다. 프랭크 감독은 윌손 오도베르와 사비 시몬스를 번갈아 기용하고 있지만, 모두 아쉬운 모습이다. 특히 거액을 들여 영입한 시몬스의 부진은 눈에 띈다. 손흥민의 공백을 실감 중인 토트넘은 지난 애스턴빌라전에서 1대2 역전패를 당하기도 했다.


사진캡처=포츠머스
이런 상황에서 양민혁이 손흥민의 후계자로 재평가 받고 있다. 'TBR 풋볼'은 '프랭크 감독은 양민혁의 발전 속도를 보고 분명히 기뻐하고 있을 것'이라며 '양민혁은 다음 시즌 토트넘의 왼쪽 라인에 새로운 옵션을 제시할 수 있다'고 했다. 이어 '포츠머스 임대는 그에게 완벽한 성장의 장이 되고 있다. 시즌이 끝나면 잉글랜드 프리미어리그 무대에서도 충분히 통할 수준에 도달할 것'이라고 전망했다. 양민혁의 시계가 바쁘게 돌아가고 있다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

