英 단독 보도! "수준 이하" 손흥민 떠나서 '공격 최악+수익 감소'..…

[스포츠조선 이현석 기자]토트넘이 손흥민의 빈자리를 채우기 위한 엄청난 계획을 세웠다. 바로 해리 케인의 복귀다.
떠날 수 있는 조건도 이미 마련되어 있다. 영국의 텔레그래프에 따르면 케인은 2023년 토트넘을 떠나 뮌헨으로 이적해 4년 계약을 맺을 당시 연도별로 바이아웃(특정 금액이 지불되면 선수가 이적 여부를 결정지을 수 있는 조항) 금액이 줄어드는 옵션에 합의했다. 해당 금액은 현재 6700만 파운드(약 1200억원)가 적용되고, 내년 1월에는 5400만 파운드(약 980억원)까지 낮아지는 것으로 알려졌다. 케인이 EPL 복귀를 선언한다면 결국 바이아웃 금액을 지불하고 그를 영입하고자 나설 여러 구단의 관심이 커질 수밖에 없다. 토트넘도 마찬가지다.
팀의 구심점과 공격의 해결사가 동시에 사라졌다. 이미 올 시즌 몇 차례 리그 경기에서 토트넘의 해결사 부재가 발목을 잡은 바 있다. 매 경기 토트넘에서 1000장 이상의 유니폼을 판매하던 스타의 존재도 없다. 케인은 손흥민의 공백을 완벽하게 채울 수 있는 존재다. 구단의 레전드인 점을 고려하면 팀 리더십을 재정비할 수 있다. 케인의 복귀가 다가오는 이적시장에서 이뤄질 수 있을지, 토트넘의 행보에 큰 관심이 쏠릴 전망이다.
