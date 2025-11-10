"LEE, 퀄리티 있다" 엔리케 '공식' 인정…이강인 결승골 AS→PSG…

PSG는 10일(이하 한국시각) 프랑스 리옹의 그루파마 스타디움에서 열린 리옹과의 2025~2026시즌 프랑스 리그1 원정 경기서 3대2로 이겼다. PSG는 8승3무1패(승점 27)를 기록하며 전날 마르세유(승점 25)에 내줬던 리그 선두 자리를 하루 만에 되찾았다.
승리의 중심에는 이강인의 활약이 있었다. 그는 가장 중요한 순간에 경기를 지배했다. 경기가 2-2로 팽팽하던 후반 추가 시간이었다. 리옹의 니콜라스 탈리아피코가 수비 과정에서 이강인의 얼굴을 가격했다. 심판은 곧바로 옐로카드를 꺼내들었다. 탈리아피코는 경고 누적으로 퇴장당했다. 수적 우위를 점한 PSG는 경기 종료 직전 결승골을 뽑아냈다. 코너킥 상황에서 이강인이 올린 크로스를 주앙 네베스가 헤더로 득점을 완성했다. PSG는 극적인 득점으로 승리를 챙겼다.
사진=PSG 공식 계정 캡처
사진=AFP 연합뉴스
이날 경기는 이강인에게 무척이나 뜻깊었다. 이강인이 PSG 유니폼을 입고 뛴 100번째 경기였다. 이강인은 2023~2024시즌 레알 마요르카(스페인)를 떠나 PSG에 합류했다. 이날까지 프랑스 리그1 63경기, 유럽챔피언스리그(UCL) 24경기, 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 4경기, 쿠프 드 프랑스(프랑스컵) 6경기, 트로페 데 샹피옹(프랑스 슈퍼컵) 2경기, 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵 1경기에 출전했다. PSG에 따르면 이강인은 100경기에서 13골-13도움을 기록했다. 그는 경기 뒤 구단에서 '100경기 출전 기념 메달'을 받았다. 구단 공식 계정을 통해 "승리해서 정말 행복하다. PSG에서 100번째 경기를 치를 수 있어서 정말 기쁘다"며 "팀을 도울 수 있어서 좋다. 앞으로도 계속 이렇게 좋은 모습을 보여주고 싶다"고 말했다.
사진=REUTERS 연합뉴스
사진=AFP 연합뉴스
엔리케 감독도 칭찬을 아끼지 않았다. 스포츠 매체 트리뷰나는 '엔리케 감독이 결정적 도움을 제공하고 이정표를 세운 이강인을 축하했다'고 보도했다. 이 매체에 따르면 엔리케 감독은 "이강인의 PSG 100번째 경기를 축하한다. 그는 코너킥을 잘 소화한다. 퀄리티가 있다. 우리는 그를 완벽하게 알고 있다. 그는 항상 발전하려고 노력한다"고 했다.
이강인은 이제 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀에 합류한다. 볼리비아(14일·대전)-가나(18일·서울)와 두 차례 친선경기를 준비한다.