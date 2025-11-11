충격 전망! "손흥민조차 해내지 못한 업적" 토트넘, 사상 초유의 결정 …

|
[스포츠조선 이현석 기자]토트넘이 뛰어난 유망주를 위한 파격적인 결정을 고민 중이다.
당장 크리스티안 로메로와 미키 판더펜이 주전으로 뛰고 케빈 단소, 라두 드라구신, 벤 데이비스, 아치 그레이 등이 센터백으로 뛸 수 있는 토트넘은 부슈코비치에게 많은 출전 시간을 주기 어렵다고 판단했고, 임대를 결정했다. 부슈코비치는 많은 유망주들이 향한 잉글랜드 챔피언십(2부리그)가 아닌 독일 분데스리가 승격팀인 함부르크로 임대 이적했다.
부슈코비치는 직전 도르트문트와의 경기에서도 완숙한 수비력으로 모두를 놀라게 했다. 그는 패스 성공률 96%, 롱패스 성공 4회, 클리어링 10회, 인터셉트 3회, 슛 블록 2회, 공중볼 경합 성공률 100%로 엄청난 활약을 선보였다.
지나친 활약이 토트넘의 고민을 키우고 있다. 부슈코비치가 유럽 5대 리그에서 자신의 실력을 증명하며, 반시즌 만에 토트넘으로 돌아오는 파격적인 결정의 주인공이 될지도 귀추가 주목된다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com