HERE WE GO 피셜! '리버풀 비굴하게 코나테 기다려'…이번에도 아…

[스포츠조선 강우진 기자]리버풀의 핵심 중앙 수비수 이브라히마 코나테가 여전히 미래를 결정하지 않고 있다. 리버풀은 코나테가 팀에 남기를 간절히 바라고 있는 것으로 보인다.
리버풀은 최근 트렌트 알렉산더-아놀드가 계약 만료로 레알 마드리드로 자유 이적하면서 아무런 보상 없이 핵심 선수를 잃은 상황이다. 코나테가 떠난다고 해도 올 시즌 그의 경기력이 기대 이하였기 때문에 좌절할 일은 아닐 수 있다. 그러나 리버풀은 또 한 번 핵심 선수를 무상으로 내보내는 것을 원치 않는다.
리버풀은 코나테를 하염없이 기다리고 있을 수만은 없다. 내년 1월에 확실한 중앙 수비수를 데려올 수 있도록 물밑 작업에 나서야 한다.
매체는 "코나테의 미래가 여전히 불투명한 가운데, 리버풀이 1월에 새로운 중앙수비수 영입에 나설 가능성은 충분하다"라며 "특히 게히의 계약도 코나테와 마찬가지로 내년 여름에 만료될 예정이라 리버풀이 다시 한번 그를 노리는 시나리오는 충분히 현실적인 선택지로 보인다"라고 주장했다.
