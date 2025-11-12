[오피셜] 홍명보호 호재 확정, 가나 에이스+중원 사령관 한국행 불발→월…

[오피셜] 홍명보호 호재 확정, 가나 에이스+중원 사령관 한국행 불발→월드컵 최초 2포트 기대감 UP...'손흥민 후계자 1순위' 세메뇨는 선발

기사입력 2025-11-12 01:34


14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 그라운드에 나선 홍명보 감독의 모습. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.14/

[스포츠조선 김대식 기자]대한민국 원정을 떠날 가나 국가대표팀 명단이 발표됐다.

가나 국가대표팀은 11일(한국시각) 공식 SNS를 통해 11월 A매치 친선전에 나설 국가대표팀 명단을 발표했다.

먼저 공격진은 켈빈 은쿠루마(메데아마 SC), 프린스 오세이 오우수(CF 몬트리올), 프린스 아두 크와베나(빅토리아 플젠), 브랜든 토마스-아산테(코번트리 시티), 앙투안 세메뇨(본머스)가 이름을 올렸다. 핵심 윙어 모하메드 쿠두스(토트넘)는 타박상 부상으로 명단에서 제외됐다. 프리미어리그 출신 공격수인 조던 아예우(레스터 시티) 역시 제외됐다.

중원에는 아부 프란시스(툴루즈), 프린스 오우수(메데아마 SC), 크리스토퍼 본수 바아(알카디시아), 콰시 시보(레알 오비에도) 그리고 카말딘 술레마나(아탈란타)가 뽑혔다. 미드필더가 겨우 5명밖에 뽑히지 않는 게 이상하다. 핵심 중원 자원 토마스 파티(비야레알)도 부상으로 제외된 것으로 파악되고 있다.
사진=가나 국가대표팀
수비진은 데릭 콘(우니온 베를린), 제롬 오포쿠(이스탄불 바샥셰히르), 요나스 아제티(FC 바젤), 케일럽 이렌키(FC 노르셸란), 기데온 멘사(오세르), 모하메드 살리수(AS 모나코), 에베네제르 안난(생테티엔), 코조 오퐁 페프라(OGC 니스), 알리두 세이두(스타드 렌)로 구성됐다. 수비진이 탄탄하다. 유럽 빅리그에서 활약하는 선수가 수두룩하다.

골키퍼 포지션에서는 조셉 아낭(세인트 패트릭스 애슬레틱), 로렌스 아티 지기(장트 갈렌), 베냐민 아사레(하츠 오브 오크)가 발탁됐다.

제일 경계해야 할 선수는 단연 세메뇨다. 현재 세메뇨는 본머스와 가나의 핵심 자원이다. 지난 시즌부터 폭발적인 성장을 보여주면서 손흥민의 후계자로 토트넘 이적설까지 거론됐던 선수다. 맨체스터 유나이티드도 관심을 가졌다.
하지만 본머스와 재계약을 체결해 잔류했다. 이번 시즌 리그 11경기에서 6골 3도움으로 프리미어리그(EPL) 공격 포인트 2위를 달리면서 인생 최고의 시즌을 만들고 있는 중이다. 양발잡이에 힘이 있는 윙어라 놓치는 순간 실점이다.

세메뇨가 있지만 쿠두스, 파티, 아예우가 빠지면서 가나의 전체적인 무게감이 내려간 건 사실이다. 월드컵을 앞두고 최고의 전력을 꾸린 상대와 대결하는 게 최고지만 일장일단이 있다.

11월 A매치에서 홍명보호는 다른 것보다도 결과가 중요하다. 11월 A매치 결과를 바탕으로 확정되는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹이 2026년 북중미 월드컵 조추첨에 반영되기 때문이다. 현재 한국은 FIFA 랭킹 23위로 월드컵 조추첨 역사상 처음으로 2포트 진입이 가능하다.

FIFA 랭킹 70위권인 볼리비아와 가나를 상대로 패배하면 FIFA 랭킹 순위 사수에 치명상을 입을 수 있게 된다. 아프리카는 전력에 비해 FIFA 랭킹이 낮게 책정된 느낌을 주기에 방심은 금물이다. 가나와 볼리비아 상대로 좋은 성과를 거두면 홍명보호는 월드컵에서 '꿀대진' 가능성을 높일 수 있다.

