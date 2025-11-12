감독 극찬 초대박! "이강인은 다른 애들과 좀 다릅니다"…엔리케 체제 '…

|
[스포츠조선 강우진 기자]이강인에 대한 루이스 엔리케 파리생제르망(PSG) 감독의 기대가 크다. 엔리케 감독은 이강인의 PSG에서 100번째 경기를 축하하며 격려의 말을 전했다.
엔리케 감독은 이강인이 최근 보이고 있는 긍정적인 흐름이 이어지기를 바라며 격려의 말을 전했다.
이강인은 지난 10일 프랑스 리옹의 그루파마 스타디움에서 열린 2025~2026시즌 프랑스 리그1 12라운드에서 올림피크 리옹전에 선발 출장해 3대2승리에 기여했다. 이는 이강인의 PSG에서 통산 100번째 경기였다.
경기 후 인터뷰에서 이강인은 "승리해서 정말 행복하다. 파리 생제르망에서 100번째 경기를 치를 수 있어서 너무 기쁘다"라며 "팀이 오늘 엄청난 힘을 보여줬다. 정말 중요한 경기였고, 리그의 모든 경기가 우리에게 중요하다"라고 말했다.
이로써 이강인은 지난 5일 열린 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 바이에른 뮌헨전에 이어 2경기 연속 공격포인트를 기록했다. 이강인은 프랑스 현지에서 극찬을 받고 있다. 지난 시즌 부진을 씻고 이번 시즌에는 달라진 모습을 보이고 있다. 당분간 엔리케 감독의 믿을맨으로 활약할 가능성이 크다.
