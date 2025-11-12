"오! 맙소사" 메시가 바르셀로나 커플 영상에 우연히 담길 확률은? 캄프…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]'형이 왜 거기서 나와?'
메시는 FC바르셀로나의 상징과도 같은 선수이지만, 2021년 구단 재정 문제와 맞물려 반강제적으로 팀을 떠난 후 파리생제르맹(PSG)을 거쳐 현재 미국 마이애미를 연고로 하는 인터마이애미에서 뛰고 있다. 마이애미에 있어야 할 선수를 바르셀로나 시내에서 마주할 거라곤 상상도 할 수 없었을 터. 메시는 눈물과 함께 바르셀로나를 떠난 후 공개적으로 바르셀로나로 돌아온 적이 없었다.
메시는 9일 내슈빌과의 2025년 미국프로축구(MLS)컵 플레이오프 3차전에서 멀티골을 넣으며 팀의 4대0 승리를 이끈 후 짧은 휴식을 맞아 곧장 바르셀로나행 비행기에 오른 것으로 보인다. 메시는 아르헨티나 대표팀 일원으로 14일 앙골라 루안다에서 열리는 앙골라와의 A매치 친선경기 원정경기에 출전할 예정이다.
A매치 일정을 마친 뒤 소속팀에 복귀해 24일 신시내티와 MLS 동부 컨퍼런스 준결승 단판전을 펼친다. 메시는 올 시즌 MLS에서 31경기에 출전해 34골18도움을 폭발하는 '월클' 활약을 이어가고 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com