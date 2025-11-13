英 독점, 바르셀로나 메시도, 손흥민도 아닌 해리 케인이었다...바르셀로나, 레반? 방출→케인 1100억 영입 계획

최종수정 2025-11-13 07:39

英 독점, 바르셀로나 메시도, 손흥민도 아닌 해리 케인이었다...바르셀로…
사진=원풋볼

英 독점, 바르셀로나 메시도, 손흥민도 아닌 해리 케인이었다...바르셀로…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 김대식 기자]바르셀로나가 노리는 선수는 손흥민이 아니었다.

영국 가디언은 12일(한국시각) 독점 보도라며 '바르셀로나가 로베르트 레반도프스키의 후계자로 해리 케인을 최우선 영입 대상으로 삼았다'고 보도했다.

매체는 '스페인 챔피언인 바르셀로나는 37세인 폴란드 공격수 레반도프스키의 계약이 오는 6월 만료되는 만큼, 32세 잉글랜드 주장 케인을 이상적인 대체자로 보고 있다. 구단은 이번 여름 케인의 바이에른 뮌헨 계약에 포함된 5700만파운드(약 1100억 원)의 바이아웃 조항을 발동할 준비가 되어 있는 것으로 알려졌다'고 설명했다.

바르셀로나가 다시 한 번 공격수 시장에 눈을 돌리고 있다. 2025~2026시즌에도 레반도프스키의 득점력은 여전히 인상적이지만, 경기력에서 미세한 하락세가 감지되고 있기 때문이다. 구단 내부에서는 장기적인 팀 경쟁력 유지를 위해 새로운 스트라이커 영입이 필요하다는 목소리가 점점 커지고 있다. 결국 바르셀로나의 시선은 잉글랜드 대표팀의 주장 케인에게 향했다.
英 독점, 바르셀로나 메시도, 손흥민도 아닌 해리 케인이었다...바르셀로…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
케인은 1993년생으로 젊은 나이는 아니지만, 레반도프스키 이후 공백을 최소화하며 즉시 전력으로 투입할 수 있는 선수다. 가디언은 '케인은 2023년 8월 토트넘에서 바이에른으로 이적한 이후, 113경기에서 108골을 터뜨리며 엄청난 성공을 거뒀다. 올해 9월에는 유럽 5대 리그 소속 클럽 선수 중 21세기 들어 가장 빠르게 100골에 도달한 선수가 되었고, 지난 5월에는 바이에른의 분데스리가 우승을 이끌며 커리어 첫 트로피를 들어올렸다'며 케인의 득점력은 현재 커리어 최고 수준이라고 설명했다. 이번 시즌 케인은 엘링 홀란, 킬리안 음바페를 뛰어넘는 득점력을 쏟아내는 중이다.

무엇보다 현재 월드 클래스 공격수 중에서 현실적으로 영입 가능한 몇 안 되는 자원이라는 점이 매력적이다. 케인과 바이에른 계약에는 약 5700만파운드의 바이아웃 조항이 포함되어 있지만, 이는 케인이 직접 구단에 이적 의사를 통보해야 발동된다. 다시 말해, 바르셀로나가 케인을 데려오기 위해선 선수 본인의 의지가 결정적이다.
英 독점, 바르셀로나 메시도, 손흥민도 아닌 해리 케인이었다...바르셀로…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
문제는 경쟁자들이다. 케인의 전 소속팀 토트넘은 우선 협상권 조항을 보유하고 있어 복귀를 추진할 가능성이 높고, 케인이 이적의사를 밝히며 여러 프리미어리그(EPL) 구단들도 관심을 보일 게 분명하다. 맨체스터 유나이티드 역시 케인 복귀를 원한다는 이야기가 있다. 바르셀로나 입장에서는 이들 사이에서 케인의 마음을 확실히 사로잡을 수 있는 명분이 필요하다.

유럽 현지 복수 매체에 따르면 케인은 여전히 EPL 역대 최다 득점자 기록을 깨고 싶어한다는 목표를 가지고 있다. 이 목표는 바르셀로나로 이적하는 데 걸림돌이 될 수 있다.
英 독점, 바르셀로나 메시도, 손흥민도 아닌 해리 케인이었다...바르셀로…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
만약 바르셀로나가 명확한 비전과 우승 가능성을 제시할 수 있다면, 케인에게는 새로운 무대에서 커리어의 마지막 황금기를 보내는 매력적인 선택지가 될 수도 있다. 결국 관건은 바르셀로나가 케인을 설득할 '또 다른 카드'를 얼마나 효과적으로 내세울 수 있느냐다.

가디언 또한 '케인은 지난달 인터뷰에서 2027년 6월까지인 현재 계약을 넘어 바이에른에 남을 가능성도 열려 있다고 밝혔지만, 또 다른 세계적인 명문 클럽에서 뛰며 주요 대회 우승에 다시 도전할 기회는 그를 매혹시킬 수도 있다'며 케인이 우승 기회를 더 중요하게 바라볼 것이라고 주장했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김정난, 실신해 뇌출혈 의심·턱 뼈 부상..응급실 行 "졸도해 협탁에 찧어"

2.

뉴진스 '완전체', 어도어 복귀 선언..."진심 다한 음악으로 찾아뵐 것"

3.

'유방암' 박미선, 12번 항암·임파선 전이·민머리 공개까지…"죽을 만큼 힘들었다"

4.

[SC이슈] 뉴진스 사태 일지…숨가빴던 1년 3개월→결국 어도어에서 활동 재개 수순

5.

뉴진스, 5인 전원 '어도어'행…'민희진' 품 아닌 '반전 결말'

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세 갑자기 '초대형 트레이드설' 휘말렸다! → 특급 에이스 포함된 '빅딜 시나리오'

2.

'252K-98마일' 폰세 SD행 전망 떴다! "메릴 켈리 이후 최고의 복귀 작품 될 것", 美 유턴 최고액 유력

3.

SON피셜 떴다! "단기 임대이적 없다" 유럽 복귀설 선 그은 손흥민 "불편한 루머 그만, 월드컵에만 집중할 것"

4.

'바람의 손자? 거품 다 빠졌다' 가시밭길 예상되는 SF 이정후의 3년차 시즌, 팀 수뇌부의 불만이 터져나왔다

5.

"최고의 팀 돌아와 영광" 로켓이 돌아왔다! LG,이동현 투수코치 영입…박경완 코치 사의 [공식발표]

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세 갑자기 '초대형 트레이드설' 휘말렸다! → 특급 에이스 포함된 '빅딜 시나리오'

2.

'252K-98마일' 폰세 SD행 전망 떴다! "메릴 켈리 이후 최고의 복귀 작품 될 것", 美 유턴 최고액 유력

3.

SON피셜 떴다! "단기 임대이적 없다" 유럽 복귀설 선 그은 손흥민 "불편한 루머 그만, 월드컵에만 집중할 것"

4.

'바람의 손자? 거품 다 빠졌다' 가시밭길 예상되는 SF 이정후의 3년차 시즌, 팀 수뇌부의 불만이 터져나왔다

5.

"최고의 팀 돌아와 영광" 로켓이 돌아왔다! LG,이동현 투수코치 영입…박경완 코치 사의 [공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.