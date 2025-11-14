'英 단독' 토트넘 눈물 펑펑→'1150억 증발' 손흥민 공백 상상초월..."SON 이탈, 계약 문제 영향"

기사입력 2025-11-14 10:11


'英 단독' 토트넘 눈물 펑펑→'1150억 증발' 손흥민 공백 상상초월.…
사진=토트넘
사진=토트넘

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 이적으로 인해 토트넘은 스폰서십 계약에도 악영향을 받고 있다.

영국 풋볼 인사이더는 14일(한국시각) 독점 보도라며 '손흥민은 이번 여름 토트넘 생활을 마무리했지만, 지금은 그의 이적이 팀에 6000만파운드(약 1149억원)의 비용을 초래하고 있을 수 있다'고 분석했다.

이러한 분석이 나온 이유는 토트넘의 스폰서십 문제 때문이었다. 토트넘은 현재 보험회사인 AIA와 유니폼 메인 스폰서 계약을 체결한 상태였다. AIA는 2026~2027시즌까지 토트넘의 유니폼 메인 스폰서 계약을 맡았다. AIA와 토트넘은 2027년 여름 이후로는 트레이닝 유니폼 파트너로 전환한다.

지금까지 AIA는 유니폼 메인 스폰서로서 토트넘에 연간 4000만파운드(약 770억원)를 지급했다. 하지만 트레이닝 유니폼 스폰서로 전환하기 때문에 양측의 계약 규모는 크게 축소됐을 가능성이 높다. 구단 스폰서십 중에 제일 비싼 항목이 유니폼 메인 스폰서이기 때문이다.
'英 단독' 토트넘 눈물 펑펑→'1150억 증발' 손흥민 공백 상상초월.…
풋볼 인사이더는 AIA가 토트넘과의 계약을 축소한 이유를 두고 '에버턴 전 CEO였던 키스 위네스는 손흥민의 이적이 계약 연장 무산에 영향을 미쳤을 수 있다고 보고 있다. 위네스는 AIA의 주요 비즈니스가 아시아 기반이기 때문에 손흥민이 떠난 상황에서 토트넘의 요구 금액을 맞추는 데 소극적일 수 있다고 말했다'고 설명했다.

위네스는 "AIA는 오랫동안 토트넘과 꾸준히 함께해왔다. 그들의 사업을 보면 상당 부분이 아시아 시장 기반이다. 그래서 손흥민을 잃은 것이 AIA가 토트넘이 원하는 금액을 지불하지 않으려 한 이유에 영향을 줬을지 궁금하다"며 의문을 제시했다.

그는 "현재 프리미어리그(EPL) 최상위권 클럽의 유니폼 전면 스폰서 금액은 6000만파운드(약 1150억원) 수준이다. 이는 큰 금액이지만 전 세계적인 소셜 미디어와 방송 관심 때문이다. 토트넘은 이제 6000만파운드를 원할 것이다. 그 금액을 받을 수 있을까? AIA가 트레이닝 킷 스폰서로 이동한 것으로 보아 토트넘을 완전히 떠나는 건 아니고, 관계에는 만족하는 것 같다. 하지만 유니폼 전면 스폰서 제안은 받았을 것이고, 아마도 '그 가격은 아니다' 혹은 '그 가격의 가치를 못 느낀다'고 했을 수 있다"며 AIA로서는 토트넘의 요구금액을 맞춰주지 않았을 가능성이 높다고 주장했다.


'英 단독' 토트넘 눈물 펑펑→'1150억 증발' 손흥민 공백 상상초월.…
아시아 역대 최고의 슈퍼스타인 손흥민이 토트넘을 떠난 상황에서 아시아 기반 회사인 AIA가 많은 금액을 토트넘에 지급할 이유가 사라졌다는 분석이다. 아시아 기반이 아니라고 해도, 손흥민과 같은 슈퍼스타가 없는 토트넘에 많은 돈을 지불하기가 꺼려졌을 것이다. 토트넘이 지난 시즌 유로파리그(UEL) 우승을 해냈지만 다른 빅클럽들을 뛰어넘고, 프리미어리그(EPL)에서 성공 기반을 만들어낼 수 있을지도 의문이기 때문이다.

AIA뿐만 아니라 토트넘과 스폰서십을 맺고 싶어하는 회사들도 6000만파운드라는 금액은 망설일 수가 있다. EPL 최고 인기 구단인 맨체스터 유나이티드가 유니폼 메인 스폰서십으로 7000만파운드(약 1343억원)를 연간 지급받고 있는 중이다. 과연 손흥민 없는 토트넘이 그 정도 계약을 체결할 수준일까.
'英 단독' 토트넘 눈물 펑펑→'1150억 증발' 손흥민 공백 상상초월.…
토트넘은 여러 방면에서 손흥민 공백을 체감하고 있다. 유니폼 스폰서십 계약부터 관중 수 급감, 유니폼 판매 매출도 지표가 낮아졌다. 제일 큰 문제는 경기장 안에서다. 손흥민을 대체할 선수가 없어서 공격력에 큰 문제를 겪고 있다.

