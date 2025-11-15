'차라리 손흥민을 복귀시키는게' 토트넘, SON 후계자 또 찾는다...英…

'차라리 손흥민을 복귀시키는게' 토트넘, SON 후계자 또 찾는다...英언론 '아탈란타 '특급 FW' 주시 중, 최고의 영입될 수 있어'

기사입력 2025-11-16 01:24


[스포츠조선 박찬준 기자]토트넘의 손흥민 후계자 찾기 여정이 끝이 보이질 않는다.

손흥민은 설명이 필요없는 토트넘의 레전드다. 2015년 독일 레버쿠젠을 떠나 토트넘 유니폼을 입은 손흥민은 아시아 최초의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 득점왕을 차지한 것을 비롯해, 한해 가장 멋진 골을 기록한 선수에게 주는 FIFA(국제축구연맹) 푸스카스상, 4번의 EPL 이달의 선수상, 9번의 베스트 풋볼러 인 아시아상 등을 수상했다. 토트넘 역사상 6번째로 많은 454경기에 출전해, 5번째로 많은 173골을 넣었다. 어시스트(도움)는 1위다.

무엇보다 지긋지긋했던 무관의 한을 끊었다. 토트넘은 지난 시즌 맨유를 제압하고 유로파리그 정상에 섰다. 손흥민은 '캡틴'으로 토트넘에 17년 만의 우승, 41년 만의 유럽 무대 우승을 안겼다. 해리 케인(바이에른 뮌헨)도, 루카 모드리치(AC밀란)도, 가레스 베일(은퇴)도 못한 업적이었다. 손흥민은 올 여름 10년간의 여정을 뒤로하고 토트넘과 작별했다. 손흥민은 사우디, 튀르키예 등의 러브콜 속 미국 메이저리그사커(MLS) LA FC로 이적했다.

토트넘의 올 여름 최우선 과제는 손흥민 공백 메우기 였다. 가장 먼저 지난 시즌 임대로 데려온 마티스 텔을 완전 이적시켰다. 손흥민과 스타일은 다르지만 모하메드 쿠두스와 사비 시몬스를 영입했다. 시몬스는 손흥민의 7번을 배정 받았다. 하지만 기대에 미치지 못하고 있다. 쿠두스 정도가 자기 몫을 하고 있을 뿐, 텔과 시몬스는 최악이다. 특히 시몬스의 경우, 무려 6000만유로나 투자했지만, 아직까지 한 골도 넣지 못했다. 손흥민 후계자를 찾지 못한 토트넘은 올 시즌 공격에 문제를 드러내고 있다.


결국 토트넘은 또 다른 선수 영입을 준비 중이다. 14일(한국시각) 토트넘 소식을 다루는 '홋스퍼 HQ'는 '토트넘이 아데몰라 루크먼의 상황을 주시하고 있다'고 전했다. 루크먼은 1997년생으로 빠른 발과 경쾌한 드리블, 마무리 능력까지 갖춘 공격수다. 2선과 최전방을 모두 소화할 수 있는 멀티 플레이어이기도 하다. 나이지리아와 잉글랜드 이중국적이었던 루크면은 나이지리아 대표팀을 선택했다.

찰턴 유스 출신으로 에버턴, 라이프치히, 풀럼, 레스터시티 등에서 뛴 루크먼은 2022년 세리에A 아탈란타 이적 후 마침내 잠재력을 폭발시켰다. 첫 시즌 15골-8도움을 기록한 루크먼은 2023~2024시즌 역시 15골-8도움을 올리며 맹활약을 펼쳤다. 특히 당시 무패를 달리던 레버쿠젠과의 유로파리그 결승전에서 해트트릭을 기록한 것은 단연 백미였다. 빅클럽의 러브콜 속 잔류한 루크먼은 지난 시즌에도 20골을 기록하며 준수한 모습을 보였다.

올 여름 루크먼은 라이프치히, 바르셀로나, 아틀레티코 마드리드 등과 연결되다, 인터밀란으로 행선지가 좁혀졌다. 루크먼 역시 인터밀란을 원했지만, 협상은 끝내 마무리되지 않았다. 루크먼은 이적 요청서까지 제출하며 팀을 이탈했지만, 아탈란타는 강경했다.

결국 루크먼은 팀에 남아야 했다. 다시 합류했지만, 올 시즌은 다소 아쉬운 모습이다. 10경기에서 단 1골에 그치고 있다. 루크먼은 여전히 이적을 원하고 있고, 아탈란타는 6000만유로 정도가 아니면 보낼 뜻이 없는 상황이다. EPL 클럽이 아니면 감당하기 어려운 액수다. 토트넘 입장에서 EPL 무대에 적응을 마친 루크먼은 매력적인 대상이다. 득점력만 감안하면 루크먼은 손흥민의 직접적인 대체자가 되기에 충분하다. 토트넘 HQ는 '토트넘이 몸값을 조금만 낮춘다면 최고의 영입이 될 수 있다'고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

