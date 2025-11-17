작심 발언! "홍명보호 파티 우리가 망쳐줄게!"→'손흥민과 깊은 인연' 한국 꺾겠다…'포트 2' 사수 사활

최종수정 2025-11-17 08:23

작심 발언! "홍명보호 파티 우리가 망쳐줄게!"→'손흥민과 깊은 인연' …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

작심 발언! "홍명보호 파티 우리가 망쳐줄게!"→'손흥민과 깊은 인연' …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]가나 매체가 자국 축구 대표팀이 한국을 꺾을 수 있을 것이라 확신했다.

가나 가나사커넷은 16일(한국시각) '가나가 한국의 2025년 마무리 파티를 망치려 한다'라고 보도했다.

매체는 "가나는 2025년 마지막 A매치에서 긍정적인 마무리를 노리며, 18일 서울 월드컵경기장에서 열리는 대한민국과 평가전에 나선다"라며 "이 경기는 한국 선수들의 올해 마지막 경기이기도 하다"라고 전했다.


작심 발언! "홍명보호 파티 우리가 망쳐줄게!"→'손흥민과 깊은 인연' …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
가나의 FIFA 랭킹은 73위다. 이미 2026 FIFA 북중미 월드컵 진출을 확정했고, 이를 대비해 이번 아시아 원정을 치르고 있다. 한국(22위)보다 FIFA 랭킹은 낮지만, 가나는 상대 전적에서 한국과 박빙이다. 역대 전적은 가나가 4승 3패로 근소하게 앞서 있다.

가장 최근의 맞대결은 2022년 카타르 월드컵 경기였다. 가나는 예선전에서 한국에 3대2로 승리했다.

매체는 "그 스릴 넘치는 경기는 아직도 많은 팬들의 기억 속에 생생하다"라며 "이 또한 이번 맞대결의 흥미 요소를 더한다"라고 했다.


작심 발언! "홍명보호 파티 우리가 망쳐줄게!"→'손흥민과 깊은 인연' …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
한국 대표팀은 좋은 흐름에 있다.

한국은 지난 14일 볼리비아를 2대0으로 꺾으며 자신감이 최고조에 이르렀다. 가나전에서까지 승리한다면 홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 만족스러운 성적으로 올해를 마무리하게 된다. 또한 다음 달 열릴 월드컵 조 추첨을 앞두고 FIFA 랭킹 포트 2를 지키는 데 있어 중요한 발판을 마련하게 된다. 에콰도르(23위)와 오스트리아(24위)가 바짝 추격하고 있어 한국은 포트 2 자리를 유지하기 위해 현 랭킹을 반드시 지키거나 올려야 한다. 포트 2를 유지한다면 포트 3보다 월드컵에서 강팀들을 만날 확률을 피할 수 있다는 장점이 있다.


작심 발언! "홍명보호 파티 우리가 망쳐줄게!"→'손흥민과 깊은 인연' …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

작심 발언! "홍명보호 파티 우리가 망쳐줄게!"→'손흥민과 깊은 인연' …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

반면 가나 역시 월드컵이라는 분명한 목표를 안고 한국과 맞붙는다.

매체는 "독일에서 태어난 가나 출신 감독 오토 아도는 지난해 다시 대표팀 지휘봉을 잡은 뒤 팀에 새로운 조직력, 규율, 그리고 경쟁력을 가져왔다는 평가를 받는다"라며 "특히 아도가 과거 함부르크에서 지도했던 손흥민과의 재회는 이번 경기의 흥미 요소 중 하나"라고 설명했다. 지난 볼리비아전에서 득점에 성공한 손흥민은 이번 가나전에서도 상승세를 이어가려 한다.

해당 매체는 손흥민 외에도 한국의 공격수들을 견제했다. 그러면서 오현규가 선발로 나설 것이라 예상했다. 오현규가 홍명보 감독 체제에서 가장 많은 6골을 기록 중이라는 이유에서다. 조규성은 벤치에서 시작할 것이라 내다봤다. 조규성은 2022 카타르 월드컵 가나전에서 멀티골을 기록한 바 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'성폭행 무혐의' 57세 김건모, 몰라보게 수척해진 근황..팬들 응원

2.

조세호, 차량 가격만 2억…주우재 폭로에 "차 살 때 보태줬냐" ('도라이버')

3.

다듀 최자, 한달 저작권료 외제차 한대값 비결 "'죽일놈'이 살렸다"[SC리뷰]

4.

[SC리뷰]산책 중 시신 발견해 신고한 배정남 “119가 줄 풀라 했다”(‘미우새’)

5.

성형비 1억4천·수술만 20번..39세 트랜스젠더 '중독 수준' 충격 고백 ('물어보살')

스포츠 많이본뉴스
1.

기적의 동점 솔로포 김주원의 '눈물의 기자회견'. 외할아버지 장례식 안가고 일본남았다[도쿄 인터뷰]

2.

"NPB 여러팀 거절하고 한국 선택하다니" 연봉 14억 → 3억, 대체 무슨 이유로 오나

3.

대한민국 최초의 경사, 홍명보호 99% 해냈다...월드컵 역사상 첫 2포트 진입 사실상 확정 '가나전 참사만 피하면'

4.

고개만 떨구던 김서현 일본에서 자신감 되찾아다. 1사 1,3루 위기 무실점 탈출[도쿄 포커스]

5.

안타 도둑맞고, 도루도 뺏길 뻔…'억까'도 막지 못한 21세 '미친 존재감'

스포츠 많이본뉴스
1.

기적의 동점 솔로포 김주원의 '눈물의 기자회견'. 외할아버지 장례식 안가고 일본남았다[도쿄 인터뷰]

2.

"NPB 여러팀 거절하고 한국 선택하다니" 연봉 14억 → 3억, 대체 무슨 이유로 오나

3.

대한민국 최초의 경사, 홍명보호 99% 해냈다...월드컵 역사상 첫 2포트 진입 사실상 확정 '가나전 참사만 피하면'

4.

고개만 떨구던 김서현 일본에서 자신감 되찾아다. 1사 1,3루 위기 무실점 탈출[도쿄 포커스]

5.

안타 도둑맞고, 도루도 뺏길 뻔…'억까'도 막지 못한 21세 '미친 존재감'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.