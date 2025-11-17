기적의 해트트릭! 손흥민 만년 백업의 놀라운 대반전, 헝가리전 96분 극…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]'약체' 아일랜드 축구대표팀이 기적같은 역전 드라마를 썼다.
같은 조의 포르투갈(승점 13)은 같은 날 이미 탈락이 확정된 최하위 아르메니아(승점 3)를 무려 9대1로 대파하고 조 1위 자격으로 월드컵 본선행을 확정했다. '불혹의 슈퍼스타' 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 직전 아일랜드전(0대2 패) 퇴장으로 결장한 이날 경기에선 브루노 페르난데스(맨유), 주앙 네베스(파리생제르맹)가 동반 해트트릭을 작성했다.
토트넘 프로팀과 계약한 2019~2020시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 2경기 포함 4경기에 출전한 패럿은 2024년 토트넘홋스퍼스타디움을 완전히 떠날 때까지 출전 기회를 얻지 못했다. 2023~2024시즌 네덜란드 에레디비시 10골(컵대회 포함 17골)을 넣으며 반등에 성공한 패럿은 2024년 여름 이적료 800만유로에 알크마르로 완전 이적했다.
소속팀에서 자신감을 쌓은 패럿은 국대에서도 영웅적인 활약을 펼쳤다. 포르투갈전에서 전반에만 멀티골을 터뜨리며 포르투갈에 예선 첫 패배를 안겼다. 호날두는 0-2로 끌려가던 후반 아일랜드 수비수를 팔꿈치로 가격하는 행동으로 A매치 첫 퇴장을 당했다.
패럿은 사흘 뒤 헝가리 원정에서 '인생 최고의 경기'를 펼쳤다. 아일랜드는 전반 3분 다니엘 루카치(푸카스 아카데미아)에게 '입장골'을 헌납했다. 15분, 패럿이 페널티킥으로 경기를 원점으로 되돌렸지만, 37분 바르나바스 바르가(페렌츠바로스)에게 추가골을 내주며 전반을 1-2로 끌려간 채 마쳤다.
팀의 선제득점 후 아일랜드를 조롱하는 듯한 모션을 취했던 '헝가리 에이스' 도미닉 소보슬러이(리버풀)는 월드컵 탈락을 알리는 종료 휘슬이 울린 뒤 잔디 위에 털썩 주저앉았다. 월드컵 준우승 2회 기록을 보유한 '푸스카스의 나라' 헝가리는 1986년 멕시코월드컵 이후 40년 연속 월드컵 본선 무대에 오르지 못하고 있다.
