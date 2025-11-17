'흥민이형 위로해줘' 흥부듀오 부앙가, 월드컵 좌절 후 눈물의 메시지, …

|
[스포츠조선 윤진만 기자]'손세이셔널' 손흥민(LA FC)의 'NEW 영혼 파트너' 드니 부앙가가 2026년 북중미월드컵 본선 진출이 좌절된 후 담담하게 탈락 소감을 남겼다.
하지만 연장전반 7분 치데라 에주케(세비야)에게 추가골을 헌납한 가봉은 연장전반 12분과 연장후반 4분 빅터 오시멘(갈라타사라이)에게 연속골을 내주며 결국 3골차 패배를 당했다.
이어 "우린 아무것도 잃지 않았다. 도리어 배웠다. 매 순간, 모든 실수, 모든 디테일이 우리를 성장시킨다. 이런 경험이 우리를 더욱 강하게 만들어줄 것이다. 우린 올바른 길을 가고 있다. 아무도 우리에게서 그 길을 앗아갈 수 없다. 더 많은 경험, 더 큰 결의를 가지고 돌아올 것이다. 우리의 이야기는 아직 끝나지 않았다. 곧 만나자"라고 적었다.
LA 3년차인 부앙가는 올해 MLS에서 커리어 하이인 26골 9도움을 폭발했다. 리오넬 메시(인터 마이애미) 등과 함께 MLS 올해의 팀에 뽑혔다. 8월에 입단한 손흥민과 폭발적인 시너지 효과를 내고 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com