집 떠나와, 열차 타고..."형들이 겁주더라" 입대 전부터 군기 바짝! …

|
[스포츠조선 이현석 기자]홍윤상(23·김천상무)이 국방의 의무를 다 하러 떠났다. 더 강한 선수가 되어 돌아올 것을 다짐했다.
포항에선 올 시즌 박승욱 박찬용 김준호 등이 전역하며 팀으로 돌아왔다. 이미 김천을 경험한 선배들은 후배인 홍윤상에게 장난 섞인 경고를 남겼다. 홍윤상은 "별의별 사람을 다 만나고, 지금 마시는 커피 한 잔도 감사해진다고 말해줬다. 난 아무래도 사람이 제일 그리울 것 같다. 형들, 동생들과 너무 좋게 지내고 정이 들었다. 떠나기 싫을 정도로 정이 들어서 그 점이 가장 아쉽다"고 했다.
올 시즌 포항에서 가장 다재다능함을 보여주는 선수를 꼽으라면 홍윤상이 빠질 수 없다. 특히 전반기를 다소 아쉽게 보냈지만, 후반기부터 박태하 감독의 전술 최전방에서 프리롤 역할을 맡아 경기장을 자유롭게 누비는 등 활약이 돋보이고 있다. 상승세를 탄 시기에 팀을 떠나는 것은 다소 아쉬울 수 있지만, 입대를 발전의 계기로 여겼다. 김천은 그간 주민규 조규성 이동경 등 리그 수위급 자원들이 팀을 거치며 크게 성장한 사례가 적지 않다. 홍윤상 또한 김천을 통해 자신의 기량과 가치를 한 층 더 끌어올리고자 했다. 그는 "김천이라는 팀에서 성장하고, 가치를 올려서 온 선수들이 워낙 많다. 나 역시도 각오를 남다르게 하고 있다. 감독님께 좋은 가르침을 받고, 좋은 선수로 성장할 기대를 하고 있다. 피지컬, 공격포인트에서도 나아질 것이라고 본다. 강해져서 돌아오겠다"고 밝혔다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com