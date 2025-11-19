"부산 찍고 안양서 활짝" 꿈으로 가득한 'K리그 퓨처스 페스티벌'…韓 …

|
[스포츠조선 김성원 기자]녹색 그라운드가 꿈으로 가득했다. 어린이들의 입가에는 미소가 넘쳐났고, K리그는 새 희망으로 물결쳤다. 'K리그 퓨처스 축구 페스티벌'이 한국 축구의 '미래 동력'으로 자리매김하고 있다. '퓨처스 축구 페스티벌'은 말 그대로 어린이를 위한 축제다.
유소년 맞춤형 교육 프로그램인 '퓨처스 아카데미' 교본도 개발, 전 구단에 배포했다. 코칭 팁은 물론 준비 운동, 레크리에이션 워밍업, 활동 전 변형 놀이, 기술 활동, 변형 경기, 마무리 활동 등으로 프로그램을 구성했다. 체계적인 교육 진행에 '바로미터' 역할을 하고 있다. 2024년에는 조원희, 올해에는 박주호의 기본기 교육 영상을 제작, K리그 유튜브를 통해 무료로 제공하고 있다.
클리닉에 참가한 FC안양 아카데미 5학년 지윤건은 "다른 구단 친구들과 친선경기를 해서 재밌었고, 선수 출신 코치분들께 기본기도 배울 수 있어서 유익했다. 이런 기회를 만들어주셔서 감사하다"고 미소지었다. 어린이가 곧 한국 축구의 미래다.
