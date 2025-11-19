"손흥민이 일본인이라면 월드컵 우승" 日매체가 전한 한국팬 반응…"韓, 야-농-배-축 다 일본에 배우자"

기사입력 2025-11-19 05:39


"손흥민이 일본인이라면 월드컵 우승" 日매체가 전한 한국팬 반응…"韓, …
18일 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 가나의 축구대표팀 평가전. 손흥민이 코너킥을 찰 준비를 하고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.18/

"손흥민이 일본인이라면 월드컵 우승" 日매체가 전한 한국팬 반응…"韓, …

[스포츠조선 윤진만 기자]일본 매체가 일본 축구대표팀의 11월 A매치 두 번째 경기 상대인 볼리비아전을 지켜본 한국 축구팬의 반응을 전했다.

일본은 18일 일본 도쿄의 국립경기장에서 열린 볼리비아와의 A매치 친선경기에서 가마다 다이치(크리스탈 팰리스), 마치노 슈토(보루시아 묀헨글라트바흐), 나가무라 게이토(스타드 랭스)의 연속골로 3대0 승리했다.

직전 가나전을 2대0 승리로 이끈 모리야스 하지메 일본 감독은 자신의 국대 사령탑 100번째 경기도 승리로 장식하며 월드컵의 해인 2026년에 대한 기대감을 키웠다. 지난달 브라질전 3대2 역전승을 묶어 3연승을 질주했다.

일본 축구전문매체 '사커다이제스트'는 이날 경기를 지켜본 일부 한국팬이 포털 사이트를 통해 "객관적으로 일본이 한국보다 더 잘하는게 아쉽다", "한국은 일본 축구를 배워야한다.", "축구뿐 아니라 야구, 농구, 배구도 배우자", "일본 미드필드진이 최고", "한국은 뭘 하고 있는거지?"라는 반응을 보였다고 소개했다.


"손흥민이 일본인이라면 월드컵 우승" 日매체가 전한 한국팬 반응…"韓, …
18일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 가나의 A매치 평가전. 경기 종료 후 손흥민과 가나 오토 아도 감독이 인사를 나누고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.18/
대한민국 캡틴 손흥민(LA FC)에 대한 언급도 있었다. "손흥민이 일본이이었다면 월드컵 우승 그 이상의 성적을 거뒀을 것"이라는 내용의 댓글이 달렸다고 이 매체는 전했다.

한국은 이번 A매치 2연전에서 볼리비아를 2대0, 18일 가나를 1대0으로 각각 격파하며 월드컵 2번 포트를 확정했다. 손흥민은 볼리비아전에서 그림같은 프리킥 골로 A매치 54호골을 작성했다.

한국과 일본은 똑같은 두 팀을 상대로 나란히 무실점 2연승을 따냈지만, 평가는 다소 엇갈린다. 일본은 두 경기에서 모두 전반 이른 시간 선제득점을 하며 경기를 쉽게 풀어갔다. 반면 한국은 두 경기에서 연속해서 '전반 삭제' 축구를 펼쳤다.

오토 아도 가나 감독은 "(한국과 일본의)직접 비교는 어렵다. 포메이션이 달랐다. 오늘 경기는 일본전 보다는 기회가 많았다. 솔직히 말하면 일본은 강한 팀이다. 브라질도 이겼다. 일본이 스스로 높은 레벨에 위치한 팀이라는 생각을 했다. 브라질이 쉽게 지는 팀이 아닌만큼, 일본은 강한 팀이다. 한국과 가나는 그 정도 레벨에 도달하지 못했다. 월드컵까지 개선할 부분이 충분히 있다"라고 일본의 손을 들었다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'건강이상설' 전원주, 결국 경고받았다 "혈관·머리 질환 주의"

2.

반쪽된 성시경, '매니저 뒤통수' 후 처음 만난 사람 '술친' 신동엽이었다[SC이슈]

3.

이민정 "'골든' EJAE, 어릴적부터 알던 친구…♥이병헌, 귀마 역 도와주는 의미였는데 이렇게 잘될지 몰랐다"(이민정MJ)

4.

진해성, '학폭 패소' 기사에 분노…"학폭 인정한 것처럼 나와 속상하다"

5.

황보라, 4억대 벤틀리 구매 결심…연예인DC까지 요구 "한 달에 1억은 벌어야"

스포츠 많이본뉴스
1.

[가나전 현장리뷰]홍명보호 새 역사 '포트2' 확정! 이강인 도움→이태석 결승골…2025년 마지막 A매치, 가나에 1-0 '진땀승' 피날레

2.

"무슨 아프리카가 9팀이나 월드컵에 진출하냐" 유럽 외 대륙 '모두까기', BBC의 팩폭 "너나 잘하세요"

3.

관리받은 '괴물'이 이렇게 무섭습니다! '11월 A매치 유일 풀타임' 김민재, 포백 이어 스리백서도 만점 활약[가나전]

4.

[가나전 현장라인업]"파격 또 파격, '삼대장' 빼고 다 바꿨다" 손흥민 김민재 이강인 선발…오현규 원톱→'스리백 복귀' 옌스, 권혁규, 송범근 깜짝 출격

5.

충격적인 뒷이야기! "손흥민 데려오지 못한 것, 평생 아쉽다" 클롭, 뮌헨에서 SON 영입했을 수도? '위르겐'의 뒤바뀐 운명

스포츠 많이본뉴스
1.

[가나전 현장리뷰]홍명보호 새 역사 '포트2' 확정! 이강인 도움→이태석 결승골…2025년 마지막 A매치, 가나에 1-0 '진땀승' 피날레

2.

"무슨 아프리카가 9팀이나 월드컵에 진출하냐" 유럽 외 대륙 '모두까기', BBC의 팩폭 "너나 잘하세요"

3.

관리받은 '괴물'이 이렇게 무섭습니다! '11월 A매치 유일 풀타임' 김민재, 포백 이어 스리백서도 만점 활약[가나전]

4.

[가나전 현장라인업]"파격 또 파격, '삼대장' 빼고 다 바꿨다" 손흥민 김민재 이강인 선발…오현규 원톱→'스리백 복귀' 옌스, 권혁규, 송범근 깜짝 출격

5.

충격적인 뒷이야기! "손흥민 데려오지 못한 것, 평생 아쉽다" 클롭, 뮌헨에서 SON 영입했을 수도? '위르겐'의 뒤바뀐 운명

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.