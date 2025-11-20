"이게 다 너 때문이다!" 리버풀 추락 원흉 지목, '1억 1600만 파운드 영입생' 주춤→사우디아라비아리그 이적 가능성

기사입력 2025-11-20 11:47


"이게 다 너 때문이다!" 리버풀 추락 원흉 지목, '1억 1600만 파…
사진=AP 연합뉴스

"이게 다 너 때문이다!" 리버풀 추락 원흉 지목, '1억 1600만 파…
사진=AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]모하메드 살라(리버풀)가 거센 비판에 직면했다.

영국 언론 팀토크는 20일(이하 한국시각) '살라가 독일 언론의 엄청난 비판을 받았다. 2025년 아프리카축구연맹(CAF) 올해의 선수상도 놓치면서 그의 새 행선지가 곧 결정될 가능성이 있다'고 보도했다.

1992년생 살라는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 진행형 전설이다. 그는 EPL에서만 312경기에 나서 190골-89도움을 기록했다. 리버풀의 EPL, 유럽챔피언스리그(UCL) 우승 등을 견인했다. 2017~2018, 2018~2019, 2021~2022, 2024~2025시즌 등 네 차례나 EPL 득점왕을 거머쥐기도 했다. 하지만 올 시즌은 리그 11경기에서 4골로 다소 주춤하다. 또한, 살라는 20일 열린 CAF 시상식에서 올해의 선수상을 놓쳤다.

팀토크는 '살라는 올 시즌 실망스러운 시간을 보내고 있다. 그의 경기력은 걱정스러운 정도로 떨어졌다. 살라와 마찬가지로 플로리안 비르츠도 압도적으로 힘든 시즌을 보내고 있다. 아르네 슬롯 리버풀 감독은 여전히 비르츠를 자신의 시스템에 맞추기 위해 노력하고 있다. 하지만 독일 언론은 비르츠의 문제를 살라의 잘못으로 보고 있다'고 했다.


"이게 다 너 때문이다!" 리버풀 추락 원흉 지목, '1억 1600만 파…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

"이게 다 너 때문이다!" 리버풀 추락 원흉 지목, '1억 1600만 파…
사진=AFP 연합뉴스
이 매체는 독일 언론 빌트의 보도를 인용해 '살라는 리버풀과 비르츠에게 점점 더 큰 문제가 되고 있다. 시간이 얼마 남지 않았다. 살라는 사우디아라비아리그로 이적할 가능성이 있다. 살라는 올 시즌 세 개의 도움을 배달했다. 이 모든 것은 팀에서 오래 활약한 선수들의 득점으로 이어졌다. 살라는 챔피언의 왕이다. 성공적인 새 시작을 가로막고 있는 것 같다. 문제는 누가 살라를 내보낼 수 있을 것인가. 클럽, 감독, 혹은 그의 팀 동료들인가. 살라가 2026년 여름에 사우디아라비아로 이적할 가능성이 꽤 높아 보인다'고 덧붙였다.

한편, 비르츠는 2025~2026시즌을 앞두고 레버쿠젠(독일)을 떠나 리버풀의 유니폼을 입었다. 그의 이적료는 무려 1억 1600만 파운드에 달했다. 하지만 그는 아직 리버풀에 적응하지 못한 모습이다. EPL 11경기에서 단 한 골도 넣지 못했다. UCL 4경기에서도 득점은 없었다. 거센 비난을 받고 있다. 그 사이 리버풀은 리그에서 주춤하다. '디펜딩 챔피언' 리버풀은 10월 치른 리그 세 경기에서 모두 패했다. 첼시(1대2 패)-맨유(1대2 패) 등 전통의 라이벌과의 경기에서 줄줄이 고개를 숙이며 팬들의 비판을 받았다. 하지만 비르츠는 11월 독일 축구대표팀 소속으로 나선 슬로바키아와의 A매치에선 2도움을 기록하며 좋은 모습을 보였다.


김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'50억 날린' 조영구, 가정 행복도 흔들 "조울증까지 와 가족에게 인정 못 받아"

2.

'빅마마' 이혜정, 응급실 실려 갔다가 중환자실行 "죽다 살았다"

3.

강남길, 가정사 문제로 이혼 후.."1시간마다 깰 정도로 불면증 심각, 女 멀리한다"

4.

하원미, '재산 1900억' ♥추신수와 살지만 "도우미 없다, 김장도 직접해"

5.

또 터진 '미우새' 진정성 논란…김민종 이어 이용대까지 '논란 직격'[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '충격 대반전 드라마' FA 강백호 전격 한화행...몸값 100억, 미국행 취소

2.

손흥민 또 당신입니까, EPL 역사에 SON은 지울 수 없다, 레전드 기록 전문가 '아시아 역사상 최고의 도우미'

3.

"난 청소부가 아니야!" 포체티노 美감독,우루과이 5대1대승후 극대노→기자 '주전이 누구?' 질문에 大폭발

4.

"밥 잘 먹고 힘내라" 요미우리 구단주가 팀 떠나는 4번 타자 응원, 팀에 대한 헌신이 ML로 가는 문을 열었다[민창기의 일본야구]

5.

넷플릭스, 야구 생중계 뛰어들었다! MLB와 3년간 중계권 계약 체결

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '충격 대반전 드라마' FA 강백호 전격 한화행...몸값 100억, 미국행 취소

2.

손흥민 또 당신입니까, EPL 역사에 SON은 지울 수 없다, 레전드 기록 전문가 '아시아 역사상 최고의 도우미'

3.

"난 청소부가 아니야!" 포체티노 美감독,우루과이 5대1대승후 극대노→기자 '주전이 누구?' 질문에 大폭발

4.

"밥 잘 먹고 힘내라" 요미우리 구단주가 팀 떠나는 4번 타자 응원, 팀에 대한 헌신이 ML로 가는 문을 열었다[민창기의 일본야구]

5.

넷플릭스, 야구 생중계 뛰어들었다! MLB와 3년간 중계권 계약 체결

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.