'중요 고비 넘어선다!' 포항, 22일 전북전 마지막 리그 홈경기 '에스…

[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 마지막 리그 홈경기를 맞아 풍성한 팬 이벤트를 준비했다.
포항스틸러스는 오는 22일 오후 4시30분 포항스틸야드에서 전북현대와 하나은행 K리그1 2025 37라운드를 펼친다. 지난 9일 서울과의 홈경기에서 0대0 무승부로 승점 1점을 추가한 포항은 우승팀 전북을 맞아 순위 경쟁의 중요한 고비를 넘어선다는 각오다. 올 시즌 맞대결에서 1승 1무 1패로 팽팽하게 맞선 만큼, 이번 경기도 치열한 승부가 예상된다.
이번 경기는 시즌 마지막 리그 홈경기이자 '에스포항병원의 날'로 운영해 다양한 이벤트가 펼쳐진다. 에스포항병원에서 LG 스탠바이미 Go(3대), 애플 아이패드(3대), 삼성 갤럭시워치(5대) 등 푸짐한 경품을 마련했다. 북문광장 에스포항병원 홍보 부스에서 이벤트 참여 시 기념품을 받을 수 있다. 또한 슈팅 게임, 응원 피켓 만들기 등 팬들이 즐길 수 있는 프로그램도 준비했다. 스틸스토어에서는 리그 풀마킹 유니폼을 포함한 의류 및 굿즈를 최대 50% 할인된 가격에 구매할 수 있는 'MD 할인 이벤트'를 실시한다.
경기 시작 전, 지난달 프리킥 어시스트로 팀 승리에 기여한 기성용의 '에스포항병원 10월 이달의 선수' 시상식이 열린다. 더불어 팬들에게 즐거움을 선사한 숏폼 콘텐츠를 선정하는 '이달의 틱톡 모먼트' 시상식도 함께 진행한다.
이벤트 관련 자세한 내용은 구단 공식 소셜 미디어에서 확인할 수 있다. 포항스틸러스 홈경기 티켓 예매는 구단 공식 홈페이지와 티켓링크를 통해 가능하다. 이현석 기자 digh1229@sportschosun.com