'팬들과 함께 만드는 우승의 순간' 인천, 23일 충북청주전서 우승 세리머니...시즌 마지막 홈경기 장식

기사입력 2025-11-20 21:55


'팬들과 함께 만드는 우승의 순간' 인천, 23일 충북청주전서 우승 세리…
사진=인천유나이티드

[스포츠조선 이현석 기자]인천유나이티드가 오는 23일 오후 2시 인천축구전용경기장에서 충북청주FC와 하나은행 K리그2 2025 39라운드 홈경기를 치른다. 이번 경기는 시즌의 대미를 장식하는 마지막 홈경기이자, 리그 우승을 기념하는 우승 세리머니가 함께 진행되는 특별한 날이다.

인천은 이미 K리그2 우승과 K리그1 승격을 조기 확정짓고 구단 역사상 첫 우승 타이틀을 거머쥐었다. 구단은 마지막 홈경기에서 팬들과 함께하는 우승 세리머니를 준비하고 있다.

충북청주와의 경기가 종료된 뒤 그라운드에서 우승 세리머니가 열린다. 공식 시상대에서 메달을 수여받고 우승 트로피를 전달받은 뒤 리프팅 퍼포먼스를 펼칠 예정이다. 공식 우승 시상식이 끝난 후에는 선수단이 감사 인사와 함께 우승을 축하하는 시간을 갖는다. 이날 세리머니에서 선수단과 코칭스태프는 우승 기념 티셔츠와 모자, 머플러를 착용하고 팬들과 우승의 순간을 나눌 계획이다.

선수단은 "우리를 끝까지 응원해준 팬들과 함께 우승의 순간을 나누고 싶다"며 마지막 홈경기 승리 의지를 다졌다.

한편, 경기 시작 전 북측광장에는 우승 트로피 포토존이 마련돼 팬들도 트로피와 함께 기념사진을 찍을 수 있다. 또한 스포일러가 다양한 경품과 함께 준비한 파검 WINNERS 페스티벌과 스포츠토토 도박금지 캠페인, 인천사랑운동시민협의회와 함께하는 버스킹 공연, 어울화장품 홍보 부스, 인유 미니MD샵, 서쪽사람들 K리그2 우승 기념 이벤트 등 다채로운 즐길 거리로 팬들을 맞이할 예정이다.

이 밖에도 이마트 동인천점과 함께하는 '위닝 이벤트', 프리매치 스타디움 투어, E구역 하이네켄 펍에서의 선수 사인회, 전광판 랜덤 퀴즈쇼 등 다양한 즐길 거리가 팬들을 기다린다. 퀴즈 정답자 중 추첨을 통해 글로스터호텔 숙박권, 나은병원 건강검진권, 제주호텔 더엠 숙박권, 자담치킨, GNM라이프 비타민, 씨메르·원더박스 입장권, 인유카페 시그니처 블렌드 등 풍성한 경품이 제공된다.

조건도 대표이사는 "인천유나이티드가 올 시즌 목표를 이룰 수 있었던 가장 큰 원동력은 팬 여러분의 변함없는 응원이었다"며 "정규리그 우승의 기쁨을 함께 나누는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"고 전했다.

한편, 충북청주전 티켓 예매는 구단 홈페이지를 통해 가능하며, 경기 및 행사 관련 문의는 홈페이지 채널톡(챗봇)에서 확인할 수 있다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한가인, 벤츠끌고 배달 알바 "2만원 벌어, 기름값도 안나와 적자"(자유부인)

2.

'처가 손절' 이승기 "♥이다인과 결혼? 너무 추천해, 당당히 살려고 노력한다"(조평밤)

3.

홍현희 맞나?...'16kg' 감량 후 반쪽된 근황 "등 뿌시기"

4.

이지혜, 인중축소술 긴급 고백.."발음 새고 이미지 달라져..딸도 '못생겼다'고"(관종언니)[종합]

5.

[청룡영화상] 현빈♥손예진→이광수♥이선빈 ♥에 신예은 애교까지 꽉 꼈다

스포츠 많이본뉴스
1.

'미국 간다더니?' 강백호, 원망 폭주에 직접 입 열었다 "KT 다년계약 제시No → 한화 조건도 알려줬는데…" 억울함 토로 [전문]

2.

'베논 24득점 폭격' 한국전력 4위 점프! 현대캐피탈 셧아웃+충격 3연패, 범실 21개 '자멸' [V리그리뷰]

3.

[현장분석] 31점 폭발! 이정현의 절대 지배력, KCC 호화멤버 압도했다. 85대74 KCC에 승리. 이정현, 최대 승부처에서 가장 빛났다

4.

'중요 고비 넘어선다!' 포항, 22일 전북전 마지막 리그 홈경기 '에스포항병원의 날' 등 다양한 이벤트로 홈 팬 맞이

5.

'팬들과 함께 만드는 우승의 순간' 인천, 23일 충북청주전서 우승 세리머니...시즌 마지막 홈경기 장식

스포츠 많이본뉴스
1.

'미국 간다더니?' 강백호, 원망 폭주에 직접 입 열었다 "KT 다년계약 제시No → 한화 조건도 알려줬는데…" 억울함 토로 [전문]

2.

'베논 24득점 폭격' 한국전력 4위 점프! 현대캐피탈 셧아웃+충격 3연패, 범실 21개 '자멸' [V리그리뷰]

3.

[현장분석] 31점 폭발! 이정현의 절대 지배력, KCC 호화멤버 압도했다. 85대74 KCC에 승리. 이정현, 최대 승부처에서 가장 빛났다

4.

'중요 고비 넘어선다!' 포항, 22일 전북전 마지막 리그 홈경기 '에스포항병원의 날' 등 다양한 이벤트로 홈 팬 맞이

5.

'팬들과 함께 만드는 우승의 순간' 인천, 23일 충북청주전서 우승 세리머니...시즌 마지막 홈경기 장식

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.