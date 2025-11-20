'팬들과 함께 만드는 우승의 순간' 인천, 23일 충북청주전서 우승 세리…

|
[스포츠조선 이현석 기자]인천유나이티드가 오는 23일 오후 2시 인천축구전용경기장에서 충북청주FC와 하나은행 K리그2 2025 39라운드 홈경기를 치른다. 이번 경기는 시즌의 대미를 장식하는 마지막 홈경기이자, 리그 우승을 기념하는 우승 세리머니가 함께 진행되는 특별한 날이다.
선수단은 "우리를 끝까지 응원해준 팬들과 함께 우승의 순간을 나누고 싶다"며 마지막 홈경기 승리 의지를 다졌다.
한편, 경기 시작 전 북측광장에는 우승 트로피 포토존이 마련돼 팬들도 트로피와 함께 기념사진을 찍을 수 있다. 또한 스포일러가 다양한 경품과 함께 준비한 파검 WINNERS 페스티벌과 스포츠토토 도박금지 캠페인, 인천사랑운동시민협의회와 함께하는 버스킹 공연, 어울화장품 홍보 부스, 인유 미니MD샵, 서쪽사람들 K리그2 우승 기념 이벤트 등 다채로운 즐길 거리로 팬들을 맞이할 예정이다.
조건도 대표이사는 "인천유나이티드가 올 시즌 목표를 이룰 수 있었던 가장 큰 원동력은 팬 여러분의 변함없는 응원이었다"며 "정규리그 우승의 기쁨을 함께 나누는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"고 전했다.
한편, 충북청주전 티켓 예매는 구단 홈페이지를 통해 가능하며, 경기 및 행사 관련 문의는 홈페이지 채널톡(챗봇)에서 확인할 수 있다.
