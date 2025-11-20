[오피셜]'홍명호에 눈물' 이라크, 파이널 직행→이탈리아, 유럽 운명 결…

[오피셜]'홍명호에 눈물' 이라크, 파이널 직행→이탈리아, 유럽 운명 결정…FIFA, 6장 걸린 PO 대진 완성
|
|
|로이터 연합뉴스
|
|
|AFP 연합뉴스
|
|
|AP 연합뉴스
[스포츠조선 김성원 기자]2026년 북중미월드컵에 출격할 42개국이 결정됐다.
내년 3월 마지막으로 월드컵 본선 티켓을 거머쥘 6개팀을 가리기 위한 플레이오프 전쟁만을 남겨뒀다. 그 밑그림이 완성됐다. 국제축구연맹(FIFA)은 20일(이하 한국시각) 스위스 취리히의 FIFA 본부에서 PO 대진 추첨식을 가졌다.
두 갈래다. 대륙간 PO와 유럽 PO다. 대륙간 PO에선 아시아의 이라크(58위), 아프리카의 콩고민주공화국(56위), 북중미카리브해의 자메이카(70위), 수리남(123위), 남미의 볼리비아(76위), 오세아니아의 뉴칼레도니아(149위)가 무대에 올랐다. 6개팀 가운데 2개팀이 막차를 탄다.
2개 그룹으로 나뉘어졌다. FIFA 랭킹 상위 2개 팀이 각각 시드를 받아 파이널에 선착했다. 나머지 4개 팀이 2개팀씩 1∼2그룹에 배치돼 맞대결을 펼쳐 파이널 진출권을 놓고 다툰다.
콩고와 이라크가 각각 1그룹과 2그룹 파이널에 먼저 배정됐다. 1그룹에는 뉴칼레도니아와 자메이카가 맞붙은 뒤 승자가 콩고민주공화국와 충돌한다. 2그룹에선 볼리비아와 수리남이 경기를 치러 승자가 이라크와 본선행 진출권을 다툰다.
이라크는 아시아 3차예선에서 홍명보호와 요르단에 밀려 B조 3위를 차지했다. 4, 5차예선 끝에 대륙간 PO 티켓을 거머쥐었다.
|
|
|로이터 연합뉴스
유럽은 PO 대진도 결정됐다. PO에는 각조 2위 12개팀과 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그에서 성적이 좋은 4개팀 등 총 16개팀이 출전한다. 이중 4개팀이 북중미행에 오른다.
|
|
|로이터 연합뉴스
PO에는 조 2위를 차지한 슬로바키아, 코소보, 덴마크, 우크라이나, 튀르키예, 아일랜드, 폴란드, 보스니아-헤르체고비나, 이탈리아, 웨일스, 알바니아, 체코, 네이션스리그를 통해 루마니아, 스웨덴, 북마케도니아, 북아일랜드가 나선다.
유럽 PO는 16개팀이 4개팀씩 4개 그룹(패스A~패스D)으로 분산돼 각 그룹의 최종 승자가 월드컵 본선행 티켓을 차지한다. 최고의 관심은 이탈리아의 운명이었다. 이탈리아는 4차례 월드컵에서 우승(1934·1938·1982·2006년)했지만 최근 2회 대회 연속 본선 진출에 실패했다..
엘링 홀란의 노르웨이에 밀려 PO로 추락한 이탈리아는 패스A에서 북아일랜드와 맞붙는다. 북아일랜드를 꺾을 경우 웨일스와 보스니아-헤르체고비나전 승자와 대결해 12년 만의 본선 진출을 노리게 된다.
패스B는 우크라이나-스웨덴 승자와 폴란드-알바니아 승자, 패스C는 슬로바키아-코소보 승자와 튀르키예-루마니아 승자, 패스D는 체코-아일랜드 승자와 덴마크-북마케도니아 승자의 대진으로 월드컵 진출 티켓이 결정된다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.