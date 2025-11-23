"오늘 결정을 짓지 못해 죄송스럽다" 고개 숙인 김정수 대행..."다른 건 필요 없다, 승점이 가장 중요"[현장 기자회견]

기사입력 2025-11-23 18:00


"오늘 결정을 짓지 못해 죄송스럽다" 고개 숙인 김정수 대행..."다른 …

[제주=스포츠조선 이현석 기자]"오늘 결정을 짓지 못해 죄송스럽다"

제주와 대구는 23일 제주월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 37라운드 경기에서 1대1로 비겼다.

벼랑 끝에서 서로를 마주했다. 다이렉트 강등 위기를 벗어나야 하는 두 팀의 올 시즌 향방을 결정할 수 있는 경기였다. 승강 플레이오프(PO)권인 11위 제주와 자동 강등권인 12위 대구의 승점 차는 단 3점이었다. 승부를 가리지 못했고, 결국 두 팀은 승점 1점씩을 나눠가지며, 모든 결정을 최종전으로 미뤘다.

제주는 전반 29분 박스 좌측에서 올린 크로스가 문전에 자리한 대구 수비수를 넘어 쇄도하는 유리 조나탄의 머리에 닿았다. 유리의 헤더는 그대로 대구 골망을 흔들었다. 대구도 반격했다. 후반 23분 황재원의 패스가 제주 수비 정면으로 향했는데, 송주훈과 안태현이 공을 제대로 처리하지 못하며 뒤로 흘렀다. 패스 타이밍에 맞춰 뛰어든 지오바니가 공을 잡아내 마무리하며 제주 골망을 흔들며 경기를 원점으로 돌렸다.

경기 후 기자회견에 참석한 김정수 제주 감독대행은 "많이 아쉬운 경기였다. 중원에서 이창민이 못 나온 부분도 있지만, 우리의 미스로 실점한 부분이 아쉬움이 남는다. 팬들이 응원을 많이 해주셨는데, 오늘 결정을 짓지 못해 죄송스럽다"고 했다.

중원에서의 아쉬움을 토로했다. 김 대행은 "우려했던 중원 지역에서의 경기 감닥이 충분치 않은 선수들이 새롭게 조합을 맞췄기에 걱정이 있었다. 이 부분이 현실적으로 나왔던 것 같다"고 했다.

최종전 울산과의 경기에 대해서는 강한 승리 의지를 다졌다. 김 대행은 "다른 건 필요 없다. 우리가 승점을 가져오는 것이 가장 중요하다. 이창민도 돌아오기에 그 부분을 잘 고려해서 승점을 가져오도록 하겠다"고 했다.

수비 실수로 인한 실점에 대해서는 "부담을 많이 가졌던 것 같다. 그 부분에 있어서 지금 올라오기 전까지도 많이 자책하더라, 우리가 준비를 잘 해야 하는 부분 같다"고 했다.


제주=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

