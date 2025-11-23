"오늘 결정을 짓지 못해 죄송스럽다" 고개 숙인 김정수 대행..."다른 …

|
[제주=스포츠조선 이현석 기자]"오늘 결정을 짓지 못해 죄송스럽다"
제주는 전반 29분 박스 좌측에서 올린 크로스가 문전에 자리한 대구 수비수를 넘어 쇄도하는 유리 조나탄의 머리에 닿았다. 유리의 헤더는 그대로 대구 골망을 흔들었다. 대구도 반격했다. 후반 23분 황재원의 패스가 제주 수비 정면으로 향했는데, 송주훈과 안태현이 공을 제대로 처리하지 못하며 뒤로 흘렀다. 패스 타이밍에 맞춰 뛰어든 지오바니가 공을 잡아내 마무리하며 제주 골망을 흔들며 경기를 원점으로 돌렸다.
경기 후 기자회견에 참석한 김정수 제주 감독대행은 "많이 아쉬운 경기였다. 중원에서 이창민이 못 나온 부분도 있지만, 우리의 미스로 실점한 부분이 아쉬움이 남는다. 팬들이 응원을 많이 해주셨는데, 오늘 결정을 짓지 못해 죄송스럽다"고 했다.
최종전 울산과의 경기에 대해서는 강한 승리 의지를 다졌다. 김 대행은 "다른 건 필요 없다. 우리가 승점을 가져오는 것이 가장 중요하다. 이창민도 돌아오기에 그 부분을 잘 고려해서 승점을 가져오도록 하겠다"고 했다.
수비 실수로 인한 실점에 대해서는 "부담을 많이 가졌던 것 같다. 그 부분에 있어서 지금 올라오기 전까지도 많이 자책하더라, 우리가 준비를 잘 해야 하는 부분 같다"고 했다.
제주=이현석기자 digh1229@sportschosun.com