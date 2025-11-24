"월드클래스 SON, 굿바이!"→"지도할 수 있어 영광이었다" 스티브 체…

[스포츠조선 김가을 기자]스티브 체룬돌로 감독이 LA FC를 떠나며 손흥민에 대한 고마운 마음을 전했다.
LA FC는 23일(이하 한국시각) 캐나다 밴쿠버의 BC플레이스에서 열린 밴쿠버 화이트캡스와의 2025년 메이저 리그 사커(MLS)컵 플레이오프(PO) 서부 컨퍼런스 4강전서 고개를 숙였다. 두 팀은 연장전까지 2대2로 팽
팽하게 격돌했다. 승패는 승부차기에서 갈렸다. LA FC가 3-4로 패했다. 밴쿠버가 구단 역사상 처음으로 서부 컨퍼런스 결승에 진출했다.
이날 경기를 끝으로 체룬돌로 감독은 LA FC와의 동행을 멈추게 됐다. 2022년 LA FC에 부임한 체룬돌로 감독은 올 시즌을 끝으로 팀과 작별하기로 결정을 지었다. 그는 기자회견에서 손흥민에 대한 마음을 전했다. 체룬돌로 감독은 "(손흥민 프리킥 득점) 그 장면은 월드클래스였다. 손흥민은 LA FC와 대한민국 A대표팀, 이전 클럽에서도 그런 장면을 보여줬다. 손흥민은 월드클래스다. 그런 선수를 보유하고 지도할 수 있어서 큰 영광"이라고 말했다.
그는 "기록이 모든 걸 말해준다. 그의 영향력은 대단하다. 우리가 보여준 경기력, 승리한 경기 수, 득점수 등 모든 지표가 명확하게 그런 영향력을 보여준다. 미디어가 잘 알기 어려울 텐데, 손흥민이 우리 선수단에 있다는 게 팀 전체에 자신감을 심어준다. 손흥민은 좋은 선수일뿐 아니라 주변 선수들을 더 발전시키는 선수다. 욕심을 내고 싶진 않지만, 손흥민이 일찍 합류했다면 우린 지금 전혀 다른 이야기를 하고 있었을지도 모른다. 손흥민이 풀 시즌을 치르는 걸 정말 기대하고 있다. 다음시즌 손흥민이 LA FC에 어떤 영향을 미칠지 기대된다"고 했다.
사진=AP-FR171427 AP 연합뉴스
사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스
손흥민은 여름 이적 시장을 통해 10년 정든 토트넘(잉글랜드)을 떠나 LA FC에 합류했다. 그는 내년 북중미월드컵 준비에 도움을 받을 수 있을 거라는 기대 속에 미국을 새로운 무대로 택했다. 한국 교민이 많은 LA를 연고로 둔 LA FC는 MLS 2위 해당 연봉을 손흥민에게 안기며 영입했다. MLS가 발표한 손흥민의 연봉은 기본급 1036만8750달러다. 계약금과 마케팅 보너스 등을 반영한 '연간 평균 보장 보수'는 1115만2852달러다. 이 모두 리오넬 메시(기본급 1200만달러·보장 보수 2044만6667달러) 다음으로 높다.
사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스
사진=IMAGN IMAGES via Reuters Connect 연합뉴스
손흥민은 MLS 무대를 평정했다. 그는 8월 17일 뉴잉글랜드를 상대로 치른 MLS 데뷔전부터 도움을 작성했다. 손흥민은 3경기 만인 8월 24일 댈러스전에서 첫 골을 꽂아 넣었다. 그는 LA FC의 기존 '주포' 드니 부앙가와 매서운 공격력을 자랑했다. 손흥민은 9월 중순부터 말까지 4경기 연속 득점포를 가동, 총 7골을 폭발하며 기세를 올렸다. 손흥민은 정규리그에서 9골-3도움을 기록했다. PO에서 3경기 3골-1도움을 보탰다. MLS 데뷔 시즌 총 13경기에서 12골-4도움을 남겼다.
시즌을 마친 손흥민은 "정말 환상적이었다. 따뜻한 환영을 받았고, 매 순간이 즐거웠다. 이 유니폼을 입고 모든 것을 다 쏟아내고자 노력하는 것이 자랑스러웠다. 새로운 환경, 리그에 적응하고 새로운 선수들을 만나면서 선수로나 사람으로나 성장하는 계기가 된 것 같다. 부족하지만, 많은 사람의 사랑을 받으면서 더 큰 책임감을 가져야 한다고 느꼈던 시즌이다. 결국 나는 트로피를 들기 위해 여기 왔다. 이번엔 성공하지 못했지만, 내년에는 모든 대회에서 성공을 거두고 싶다. 내년엔 우승할 수 있는 컨디션을 만들어서 돌아올 것"이라고 말했다.