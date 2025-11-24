'충격 오피셜' 감독 공식 발표! "토트넘은 원래 17위였잖아"…"아스널…

[스포츠조선 강우진 기자]아스널전 대패 후 궁지에 몰린 토마스 프랭크 토트넘 감독이 자신을 지지해 달라고 호소했다.
토트넘은 24일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 프랭크 감독과의 인터뷰를 전했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
프랭크 감독은 아스널과의 경기에서 가장 실망스러웠던 부분으로 제대로 압박이 이뤄지지 못한 점을 꼽았다. 공격적으로 높은 위치에서 압박하며 아스널이 아무것도 못 하게 하려 했지만, 통하지 않았다는 것이다. 또한 아스널과 비교해 토트넘은 스쿼드를 만들기까지 시간이 필요하다고 강조하기도 했다.
프랭크 감독은 "아프지만 인정해야 하는 점은, 그들은 6년 동안 구축된 팀이고, 우리는 이제 4개월 된 팀이라는 것"이라며 "그렇다 해도 더 많은 걸 기대하고 있었다. 90분 내내 우리가 압도할 수는 없더라도, 맨시티와 파리생제르망(PSG)을 상대로 했던 것처럼 충분히 경쟁력 있는 경기를 할 수 있다고 생각했다"라고 말했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
프랭크 감독도 창의성 부족 문제에 대해 인지하고 있지만, 그게 경기의 전부는 아니라고 지적했다.
그는 "우리는 그 부분을 개선하려고 매우 열심히 노력하고 있다. 하지만 창의성은 단순히 후방 빌드업을 잘하고 좋은 패스, 마지막 패스를 찾는 문제만은 아니다"라며 "아스널이 높은 위치에서 공을 따내는 장면을 보면, 그때는 더 넓은 공간이 열린다. 우리는 그런 상황에서 공을 더 많이 따내고 거기서 찬스를 만들어야 했다"라고 주장했다. 이어 "창의성이 매우 부족했던 건 사실이지만, 솔직히 오늘 제일 큰 문제라고 생각하지는 않는다"라고 덧붙였다.
프랭크 감독은 손흥민에 이어 토트넘의 7번이 된 자비 시몬스를 선발로 기용하지 않은 이유는 윌슨 오도베르에 대한 믿음이었다고 답했다.
프랭크 감독은 "전술적인 선택이었다. 오도베르가 잘해왔고, 그래서 시몬스나 오도베르 중 한 명을 선택해야 했다"라고 했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
그는 앞으로 팀을 개선하기 위해 시간이 필요하다고 밝혔다. 토트넘은 맨체스터 유나이티드, 첼시, 아스널 등 이번 시즌 강팀들을 상대하면서 많은 시행착오를 거치고 있다.
그는 "경기력에 매우 실망했고 불만족스럽다. 팬들에게 다시 한번 사과드린다"라면서도 "하지만 우리가 어디서 출발했는지도 알아야 한다. 우리는 작년에 17위였다. 무언가를 만드는 중"이라고 말했다.