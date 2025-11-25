아르헨 1티어 충격 폭로! "토트넘 안 가길 정말 잘했다"...손흥민 후…

아르헨티나 소식에 정통한 가스톤 에둘 기자는 25일(한국시각) '니코 파스가 레알 마드리드 복귀를 눈앞에 두고 있다. 이번 겨울 이적시장에서 바이백 조항을 발동할 예정이다'라고 보도했다.
토트넘은 올여름 공격진 보강을 위해 애썼다. 가장 큰 이유는 역시 손흥민의 공백이었다. 10년 동안 팀 공격을 지탱했던 기둥과 같은 선수의 이적에 토트넘도 새로운 시대를 준비해야 했다. 토트넘은 여러 후보를 올려두며 손흥민의 빈자리를 채울 계획에 나섰다.
AP연합뉴스
기본에 관심을 뒀던 사비뉴, 에베레치 에제 등의 후보들이 거절 혹은 잔류를 택하며 불발되자, 토트넘의 시선은 니코 파스에게 향했다. 니코는 2016년부터 레알 유소년팀에서 뛰며 큰 기대를 받았던 유망주다. 레알 소속으로 프로 데뷔전도 치렀다. 다만 레알에는 니코가 꾸준히 뛸 자리가 없었고, 2024년 여름 코모로 이적했다. 니코는 코모 이적 후 잠재력을 터트리며 2024~2025시즌 세리에A '올해의 영플레이어'상을 수상했다.
돌파와 패스, 강력한 킥 등 공격적인 재능이 돋보이는 니코는 공격형 미드필더가 주 포지션이지만, 윙어도 소화할 수 있는 다재다능한 선수다. 토트넘으로서는 니코 영입을 통해 손흥민과 매디슨의 빈자리르 모두 채울 수 있었다. 리오넬 메시가 "머리가 좋다. 경기를 완벽하게 이해한다. 앞으로도 계속 이렇게 성장하길 바란다"라고 극찬한 선수이기도 하다. 그렇기에 적극적으로 영입을 위해 움직였다.
AP연합뉴스
하지만 니코의 선택은 거절이었다. 그는 코모에서 성장해 레알로 돌아가길 원했다. 잔류를 택한 니코는 더 성장했다. 올 시즌은 13경기에서 4골4도움으로 지난 시즌 공격포인트 기록을 충분히 뛰어넘을 기세다. 그리고 레알은 니코를 다시 팀으로 데려오기로 결정한 것으로 보인다. 만약 니코가 토트넘행을 택했다면 이뤄지지 못했을 결과다.
토트넘을 거절했던 선택이 최고의 결과로 돌아오며, 니코는 자신의 꿈의 구단에서 다시 활약할 기회를 얻을 전망이다. 니코의 복귀가 어떤 결과로 이어질지도 귀추가 주목된다.