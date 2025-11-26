올 시즌 K리그2도 '외인 천하'...MVP 후보-득점왕-도움왕-공포왕 …

|
[스포츠조선 박찬준 기자]올 시즌 K리그2도 '외인 천하'다.
세부내용을 보면 외인 강세는 더욱 두드러진다. 득점 순위 10걸이 모두 외인이었다. 무고사 아래 후이즈(성남·17골), 발디비아(16골), 루이스(김포FC), 바사니(부천·이상 14골) 등이 자리했다. 15위까지 범위를 넓혀야 11위에 김지현(수원·12골)이 한 명 포진했을 뿐이다. 도움 부문에서도 톱10 중 7명이 외인의 몫이었다. 신재원(성남·9개) 이기제(수원·7개) 한교원(충남아산·6개)이 토종 체면치레를 했다. 공격포인트 부문에서도 상위 10명 중 9명을 외인이 차지했다.
이같은 경향은 MVP 후보로도 잘 나타나는데, 후보 3명이 모두 외인이다. 제르소, 에울레르, 발디비아가 최종 후보에 올랐다.
아무래도 K리그1 보다 수준이 낮은 K리그2에서 클래스가 다른 외인의 존재감은 더욱 클 수 밖에 없다. 실제 펠리페, 말컹 등 최고의 외인을 보유한 팀은 어김없이 승격에 성공했다. 하지만 최근 들어 외인 파워는 더 강해지는 모습이다. 최근 3시즌 연속 득점왕과 도움왕을 모두 외인이 가져갔다. 지난 시즌 K리그1, 2 통틀어 처음으로 MVP 후보 3명이 모두 외인이었는데, 올해 역시 외인이 시상식의 주연이 되는 모습이다.
K리그2의 승격 전쟁이 치열해지며 각팀들은 수준급 외인 확보에 열을 올리고 있다. 특히 검증된 외인으로 눈길을 돌리고 있다. K리그에서도 능력을 과시한 선수들을 과감히 데려오며, 실패 확률을 줄이고 있다. 실제 올 시즌 K리그2 득점 톱10 중, 올 해 K리그에 입성한 선수는 수원의 세라핌이 유일하다. 모두 2년 이상 K리그를 누빈 선수들이다. 이같은 기조는 내년 시즌에도 이어질 전망이다. 다시 말해 K리그2의 외인 강세는 다음 시즌에도 계속될 가능성이 높다는 이야기다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com