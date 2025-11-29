이딴 EPL 구단이 있나, 한국인 영입 오피셜 '일본어 발표'...미토마…

영국 더 선은 29일(한국시각) '브라이튼이 SNS 게시물로 인해 '대규모 홍보 위기'가 발생하자 중국에 사과할 수밖에 없었다. 한 아카데미 선수와 미토마 카오루의 사진이 급속히 퍼지자, 브라이튼은 X(옛 트위터)에 공식 성명을 올려야 했다'고 보도했다.
도대체 어떤 게시글을 올렸기에 이렇게 사과했던 것일까. 브라이튼은 공식 SNS 채널에 12세 이하 유소년 팀이 프리미어리그(EPL) 교육 프로젝트에서 우승해 벨기에에서 열린 크리스마스 트루스컵에 간다는 축하 게시글을 올렸다.
사진 속에 등장한 건 어린 유망주 1명과 일본 슈퍼스타인 미토마였다. 내용 자체는 문제가 아니었다. 두 사람이 들고 있는 인물 카드가 문제였다. 더 선은 '사진 속 두 사람은 일본 제국군 장교를 묘사한 카드들을 들고 있는 모습이었다. 해당 인물은 1942년부터 1974년까지 일본군에서 복무했던 히로오 오노다 중위로 보인다. 오노다는 2차 세계대전이 끝난 뒤 은거 생활을 하던 중이었지만, 일본 정부는 1959년에 그를 사망한 것으로 공식 발표한 바 있다'며 왜 문제가 됐는지를 설명했다.
게티이미지
해당 게시글은 중국에서 큰 논란이 되고 있는 중이다. 매체는 '이 게시물은 1000만 명의 팔로워를 보유한 중국 SNS 웨이보 계정에 공유된 뒤 폭발적으로 확산됐다. 이 계정은 동아시아 지역 EPL 팬들이 즐겨 찾는 곳으로 알려져 있다. 일본 제국군은 2차 대전 당시 중국에서 수많은 잔혹 행위를 저질렀다'고 상황을 알렸다.
이어 '이 게시글은 큰 역풍을 불러왔고, '거대한 PR 위기'라는 비판을 받고 있다. 브라이튼은 이후 중국 전체를 대상으로 공식 사과문을 발표해야 했다'며 브라이튼에서 발표한 성명문을 전했다. 브라이튼은 '아카데미 선수들의 크리스마스 트루스 컵 참가와 관련해 최근 게시된 글로 인해 중국에서 불편함이 발생한 점에 대해 구단은 진심으로 사과드린다. 우리는 중국의 팬들을 매우 소중하게 생각하며, 어떤 식으로든 불쾌감을 드릴 의도는 전혀 없었다'며 고개를 숙였다.
그러나 한국 팬들에 대한 사과는 없었다. 중국에서 논란이 됐지만 2차 세계 대전 당시에 일본군이 중국에서만 악행을 저지른 게 아니다. 한국을 식민지 삼아서 수십년 동안 한국인들을 괴롭혔다.
브라이튼의 이번 논란을 해프닝이라고 보기 힘든 또 하나의 이유는 지난 7월 영입한 한국 최고 유망주 윤도영과 관련이 있다. 브라이튼은 윤도영의 영입을 발표하면서 한국어로 소개하는 게 아니라 일본어로 소개했다. 한국 팬들이 거세게 항의하자 별다른 사과도 없이 일본어 오피셜을 지웠다가 영어로 오피셜을 다시 올렸다.
사진=브라이튼 캡처
윤도영이 한국인 선수라는 걸 모르지도 않았을텐데 어처구니없는 실수가 아닐 수 없다. 그 사건이 벌어진 뒤 4달 뒤에는 2차 세계 대전 당시 일본군 사진을 올렸다. 브라이튼은 미토마가 있어서 일본 팬들만 위하는 것일까.