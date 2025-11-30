'울산과 9위 전쟁'김은중 수원 감독"홈에서 꼭 승리한후 하늘에 맡겨야 …

|
[수원=스포츠조선 전영지 기자]"홈에서 꼭 승리하고 나서 그 이후 상황은 하늘에 맡겨야 한다."
이날 1경기를 남겨두고 수원FC의 현재 순위는 리그 10위, 승점 42점이다. 9위 울산HD(승점 44)와의 승점 차는 불과 2점. 자력 9위는 불가능하지만 경우의 수가 있는 만큼 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 울산은 역시 다이렉트 강등을 피하기 위해 최하위 대구(승점 33)와 '승점 3점차' 피말리는 전쟁중인 11위 제주(승점 36)와 맞붙는다. 울산, 수원 양팀 모두 승리하거나 모두 비기거나 패할 경우엔 울산이 9위에 잔류한다. 울산이 패하고 수원이 비겨도 울산이 승점 1점 앞선 9위다. 그러나 수원이 광주에 승리하고 울산이 비기거나 지면 골득실에서 앞선 수원이 '기적 9위'로 잔류를 확정 짓게 된다. 그러니 '자력 잔류'가 불가한 수원 입장에선 무조건 승리 후 울산의 결과를 지켜봐야 한다. 울산 역시 이겨야 사는 게임이다. 비기고 수원이 이기면 디펜딩챔피언이 플레이오프의 굴욕을 마주하게 된다. K리그1 최하위 12위는 자동 강등, K리그 승강 플레이오프는 K리그1 11위와 K리그2 2위, K리그2 4-5위전(준PO)의 승자가 3위와 PO를 치른 후 그 승자가 K리그1 10위와 승강 PO2를 치르는 방식이다. 이날 오후 2시 펼쳐질 K리그2 부천-성남전 승자가 K리그1 11위와 내달 4일, 7일 홈앤드어웨이 방식으로 맞붙어 1-2차전 합산 스코어로 승격, 강등 여부를 가리게 된다. 승강 PO는 어느 팀도 원치 않는, 가시밭길이다.
수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com
우리가 자력으로 할 수 있는 부분은 없다. 홈에서 하는 만큼 우리가 꼭 승리하고 나서 그 이후 상황은 하늘에 맡겨야 한다.
-결과는 아무도 모른다. 그래도 감독님께서 느낌같은 게 있는지.
그런 것보다는 선수들에게 후회할 일을 만들지 말자고 했다. 우리가 이겨놓고 저쪽 상대 결과가 좋게 나와서 PO를 가게 되면 어쩔 수 없지만 우리가 결과 못내고 좋은 상황을 못 만들고 PO에 가게 되면 안된다. 후회없이 모든 걸 쏟아내자고 했다.
-마지막 경기 어떻게 준비하셨는지
광주가 워낙 리그에서도 팀 조직력이 워낙 좋다. 우리 선수들 역시 조급함이 있을 수 있다. 우리 경기를 하면서 조급하지 않게 하다보면 득점이 나올 것이다. 오늘은 조급함을 버려야 할 것같다.
-윌리안
많이 좋아졌다. 안양전에서 70분 이상 뛰었다. 오늘은 더 좋은 컨디션으로 하지 않을까 생각한다.
-수비는 어떻게 준비했는지.
컨디션이 좋은 선수들이 선발로 나왔다. 안양전과 마찬가지로 그대로 나왔다. 선수들이 하고자 하는 의욕과 컨디션이 좋은 선수들이 선발로 대부분 출전했다.
-울산와의 마지막 9위 싸움인데, 선수들의 현재 심리는 어떨까?
많이 이야기 안했다. 우리 경기를 편안하게 해야 한다. 지금 상황에서는 자력으로 우리가 할 수 있는 게 없다. 더 편안하게 하던 대로 경기에서 준비한 대로 한다고 하면 경기 자체를 끌고 가게 될 것이다. 선수들에게 압박감을 주지 않았다.