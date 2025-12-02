"그냥 스타는 퇴장시키지마" 호날두, '퇴장 집행유예'를 본 '레전드'들…

레전드들의 이구동성이었다. 포르투갈 국가대표인 크리스티아누 호날두(40·알 나스르)가 2026년 북중미월드컵 본선 무대를 누빌 수 있게 됐다. 국제축구연맹(FIFA)은 대회 흥행을 위해 특혜를 줬다는 의심의 눈초리를 받고 있다.
지난달 26일(이하 한국시각) 복수의 매체는 'FIFA가 호날두에게 3경기 출전 정지 처분을 내렸지만, 이 중 2경기에 대해서는 집행유예 선고를 내렸다'고 보도했다. 향후 1년의 '보호 관찰 기간' 동안 비슷한 행위가 되풀이 될 경우, 2경기 출전 정지가 적용된다. 호날두는 이미 한차례 A매치를 결장한만큼, 향후 경기부터는 정상적인 출전이 가능하다. 월드컵 본선 출전도 문제가 없다.
호날두는 14일 아일랜드 더블린의 아비바 스타디움에서 열린 아일랜드와의 2026년 북중미월드컵 유럽예선 F조 5차전(0대2 포르투갈 패)에 선발 출전해, 후반 16분 퇴장 당했다. 아일랜드 수비수 다라 오세이와 몸싸움 과정에서 팔꿈치를 휘두르는 과격한 반칙으로 다이렉트 퇴장을 당했다. 호날두가 A매치 출전 226경기에서 퇴장한 건 이날이 처음이다.
로이터연합뉴스
눈길은 징계에 모아졌다. FIFA 규정에 따르면 레드카드를 받은 경우 최소 두 경기에 나서지 못한다. 폭력 행위 등에 대해선 세 경기 이상 출전 금지일 수도 있다. 이는 FIFA 경기에만 적용되지 친선경기에는 해당되지 않는만큼, '호날두가 내년 월드컵 본선 조별리그에 나설 수 없을 것'이라는 전망이 쏟아졌다. 호날두가 이미 공식적으로 "2026년이 마지막 월드컵이 될 것"이라고 밝힌만큼, FIFA 징계에 따라 그의 6번째 월드컵이자 마지막 월드컵이 물거품이 될 수도 있었다.
하지만 FIFA는 이례적인 '집행유예' 카드를 꺼내들었다. 일주일전 호날두와 도널드 트럼프 미국 대통령과의 만남이 이번 특혜의 결정적 영향을 미쳤다는 분석이 나왔다. 당시 호날두는 트럼프 대통령과 오찬을 함께 했고, 트럼프 대통령은 호날두에게 황금 열쇠까지 선물하는 등 극진한 환대를 했다. 개최국 미국의 상황과 흥행 요소를 감안, FIFA가 정치적 결정을 내렸다는 의혹이 이어지고 있다. 잔니 인판티노 FIFA 회장은 최근 2년 동안 트럼프 대통령에게 과할 정도로 호의를 보인 바 있다.
로이터 연합뉴스
FIFA는 '호날두가 A매치에서 처음으로 레드카드를 받았고, 해당 반칙을 중대한 폭력으로 보기 어렵다'는 이유로 호날두의 월드컵 출전길을 열어줬다. 이례적 결정에 비판의 목소리가 쏟아지고 있다. 스카이스포츠는 '이번 결정은 전례 없는 비정상적인 조차'라며 '호날두의 수많은 팬들은 자신들의 슈퍼스타가 남들과 다른 대우를 받는 것을 좋아하는 것 같다'고 꼬집었고, 디 애슬레틱은 '전례도, 논리도, 일관성 없는 결정이다. 명백한 폭력행위에 대한 징계를 오로지 스타 선수를 위해 예외로 만든 사례'라고 비판했다.
레전드들의 반응도 다르지 않았다. 아스널 출신의 레이 팔러는 "난 호날두를 좋아한다. 그는 축구계에 놀라운 영향을 준 선수"라며 "하지만 규칙은 규칙이다. 퇴장 당했으면 경기에 나오지 못하는 것은 당연하다. 한 사람 때문에 규칙을 바꾸고, 다른 사람에게도 적용을 하지 않는 것은 말도 안된다. 그냥 모두의 징계를 풀어줘라"고 냉소적으로 말했다.
첼시 출신의 크레이그 벌리도 "지아니 인판티노 FIFA 회장은 염치가 없다. 그는 돈에 환장했다"며 "FIFA는 이번 일로 스스로 만든 징계 시스템을 웃음거리로 만들었다. '엄청난 스타 플레이어는 퇴장시키지 마라. 관심을 덜 받는 선수들만 규정대로 처리해야'라고 말하는 것과 다름없다"고 했다. 이어 "폭력 행위로 퇴장 당한 선수가 집행유예를 받는 경우를 본 적이 있나. FIFA가 변명을 늘어놓는다면 그냥 말도 안되는 소리"라고 했다.