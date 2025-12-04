'독일 포기→한국 귀화' 카스트로프급 결정, '케인+벨링엄' 잉글랜드 버…

[스포츠조선 김대식 기자]첼시와 토트넘에서 성장한 주드 순섭-벨은 잉글랜드가 아닌 태국 국가대표팀에서 뛰기로 결정했다.
2004년생 순섭-벨은 한국에 있는 토트넘 팬들이라면 잘 알고 있는 선수일 수도 있다. 2015년부터 첼시에서 성장한 순섭-벨이지만 2023년 토트넘으로 이적했다. 유망주들이 뛰는 프리미어리그(EPL)2에서 좋은 활약을 펼쳤기에 많은 기대를 받았지만 1군 진입에는 실패했다. 이후 스페인 무대를 거쳐서 지금은 잉글랜드 리그2(4부 리그) 그림즈비 타운에서 활약 중이다.
사진=순섭-벨 SNS
순섭-벨은 15살부터 잉글랜드 연령별 대표팀에서 뛰었을 정도로 잉글랜드에서도 인정한 재능이었다. 19세 이하 연령별 대표팀까지도 소화했다. 아직 2004년생. 이제부터 어떤 성장을 보여주지에 따라서 순섭-벨의 커리어는 달라질 수도 있다.
그런데 순섭-벨은 모두가 깜짝 놀랄 만한 결정을 내렸다. 잉글랜드 국가대표로서의 꿈을 포기하고 태국 국가대표로 뛰기로 했다. 마치 한국 국가대표로 뛰기 위해 독일 국가대표로서의 미래를 내려놓은 옌스 카스트로프처럼 말이다.
지난 11월 A매치 기간에 순섭-벨은 태국 국가대표팀에 데뷔했다. 데뷔전에서 페널티킥을 실축했지만 2번째 경기에서 멀티골을 터트리면서 태국의 새로운 에이스 탄생을 알렸다. 순섭-벨은 태국인인 어머니의 나라를 대표하고 싶어 이런 결정을 내렸다.
순섭-벨은 2일(한국시각) 영국 디 애슬래틱과의 인터뷰에서 "나는 언제나 태국을 사랑해왔고, 태국을 대표해보고 싶다는 마음이 늘 있었다. 그래서 실제로 국가대표로 나설 수 있었던 건 놀라운 일이었다. 정말 영광스럽고 비현실적인 순간이었다"며 A매치 데뷔전을 회상했다.
게티이미지
게티이미지
디 애슬래틱에 따르면 순섭-벨은 몇 년 전부터 태국축구협회와 대표팀 전환을 위해 연락을 주고받아왔다. 국제축구연맹(FIFA)이 그의 대표팀 변경을 승인했고, 이후 21세의 그는 11월 초 처음으로 태국 대표팀에 발탁됐다.
순섭-벨은 "엄마쪽 가족은 모두 태국 혈통이라, 나는 늘 태국에 가서 그 문화를 직접 느껴보고 싶었다. 태국축구협회 직원이 나에게 연락해 이번이 좋은 기회라고 했다. 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 예선의 승리가 필요한 중요한 경기가 있었고, 태국은 새로운 세대의 선수들을 발굴하고 싶어 한다고 했다. 모든 순간이 즐거웠고, 정말 재미있었다"며 왜 태국 국가대표를 택했느지를 설명했다.
순섭-벨은 자신의 선택을 후회하지 않는 모습이었다. "어릴 때부터 태국에서의 응원을 봐왔다. 태국 혈통의 선수가 첼시에서 뛴다는 게 큰 의미였기 때문이다. 그래서 나 자신을 증명해야 한다는 부담도 조금 있었다. 태국의 축구 열기는 정말 대단하다는 걸 늘 알고 있었지만, 직접 가서 경험해보니 훨씬 놀라웠다. 내게 굉장히 중요한 순간이었고, 우리 가족에게도 자랑스러운 순간이었다"고 말했다.