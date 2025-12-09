中 소신 발언! "한국이 가장 유리"→"일본, 3위 진출도 어려울 것".…

18일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 가나의 A매치 평가전. 선수들이 국민 의례를 하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.18/
[스포츠조선 이현석 기자]중국 언론이 조추첨에 대한 평가를 내렸다. 그러면서도 중국 대표팀에 대한 촌철살인 평가도 잊지 않았다.
중국의 소후닷컴은 8일(이하 한국시각) '일본은 죽음의 조에 들어갔다. 한국은 유리한 조추첨을 받았다'고 보도했다.
6일 미국 워싱턴DC의 케네디센터에서 열린 북중미월드컵 조추첨식, 32개국 체제에서 48개국으로 참가국이 확장된 이후 처음 진행된 이번 행사는 많은 기대를 모았다.
한국은 조추첨 이후 미소를 잃지 않을 수 있었던 나라 중 하나다. 추첨 전까지 최악의 조 편성 가능성도 배제할 수 없었지만, 한국은 '개최국' 멕시코(FIFA랭킹 15위), 남아공(61위), 유럽 플레이오프(PO) D승자와 함께 A조에 편성됐다. 유럽 PO D조에는 덴마크, 북마케도니아, 아일랜드, 체코가 속했다. 최고라고 단언할 수는 없지만, 한국 입장에선 최선의 결과와 가까웠다. 한국 입장에서는 세 팀 모두 승리를 도전할 수 있는 상대다.
경기 일정도 한국의 손을 들어줬다. 내년 6월 12일 오전 11시 멕시코 과달라하라 에스타디오 아크론에서 유럽 PO 승자와 1차전, 19일 오전 10시에는 같은 경기장에서 멕시코와 2차전을 벌인다. 25일 오전 10시에는 몬테레이의 에스타디오 BBVA로 경기장을 옮겨 남아공과 최종전을 펼친다. 과달라하라와 몬테레이 경기장 사이의 거리는 약 700㎞ 정도로 긴 이동 없이 조별리그를 마칠 수 있다는 점은 장점이다.
반면 일본은 가장 어려운 조 중 하나에 속했다. 네덜란드, 유럽 PO(B), 튀니지와 한 조를 이뤘다. 까다로운 상대들이다. 화려한 선수들을 보유한 네덜란드와 다크호스 튀니지, 유럽 플레이오프에서 우크라이나, 스웨덴, 폴란드, 알바니아 중 한 팀이 경쟁을 뚫고 올라온다는 점도 부담이다.
중국 언론 또한 이를 인지했다. 소후닷컴은 '한한국은 이번 조추첨에서 가장 유리한 결과를 받았다. 스페인, 프랑스, 잉글랜드 등 상위원 우승 후보를 피하고 멕시코와 한 조에 편성됐다. 포트3에서도 남아공이 포함됐다. 유럽 PO도 강팀들이 아니다. 반면 일본은 조추첨 이후가 어렵다. 네덜란드와 튀니지를 만난다. 누구든 승리를 보장할 수 없다. 조별리그 통과는 물론, 3위 확보도 어려울 것으로 보인다'고 했다.
다만 중국은 한국, 일본과 달리 이러한 조 편성과는 상관 없이 월드컵 무대에서 부진할 것이라는 잔혹한 평가도 잊지 않았다. 소후닷컴은 '물론 한국과 일본 모두 월드컵 진출이 영광이다. 중국은 출전하지도 못하며 부족함을 한탄할 뿐이다. 중국 대표팀 전력을 고려하면 월드컵 최약체 조에 속해도 탈락을 피할 수 없다'고 설명했다.
중국조차 손을 들어준 한국의 조편성이 어떤 결과로 이어질지, 일본은 어떻게 길을 개척할지도 월드컵 개막 이후 계속해서 큰 관심을 받을 전망이다.