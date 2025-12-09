‘죽음의 조’ 일본 난리법석, 홍명보호 저주 수준 “절대 꿀조 아냐→환경…

일본 사커다이제스트웹은 9일 '이번 2026년 북중미 월드컵 대회는 이동을 포함한 '환경적인 요소'도 승부에 큰 영향을 미친다. 그런 점에서 보면 A조는 가장 어려운 수준에 속한다. 한국이 유럽 플레이오프 D 승자와 맞붙는 첫 경기(현지시간 6월 11일) 무대는 멕시코 제2의 도시 과달라하라다. 에스타디오 과달라하라는 해발 약 1550미터에 위치해 있어 평지보다 산소 농도가 낮다'며 환경 변수를 거론했다.
이어 '일반적으로 고지대 적응에는 10일에서 14일이 필요하지만, 한국은 대회 첫 경기부터 '옅은 공기'와 싸워야 한다. 게다가 6월의 과달라하라는 기온이 30도 안팎까지 오르는 경우가 많아 '고지대+고온'의 이중 부담에 직면할 가능성도 있다. 킥오프 시간은 현지 기준 밤 8시이지만, 환경 적응의 차이가 결과로 이어질 가능성은 충분하다'며 한국이 환경 변수로 인해서 고생할 것이라고 전망했다.
사진=FIFA
매체는 우려점을 계속해서 언급했다. '2번째 경기는 멕시코전(현지시간 6월 18일)이다. 첫 경기와 같은 경기장에서 치른다는 장점은 있지만, 상대는 개최국 중 하나다. 홈 환경에 완전히 익숙한 멕시코와의 맞대결은 한국 입장에서는 사실상 '완전한 원정 경기'나 다름없다. 만약 첫 경기에서 멕시코가 승리하고, 한국이 패배한 상황에서 2차전을 맞이하게 되면, 한국은 최악의 타이밍에 최악의 상대와 싸워야 하는 상황이 될 수도 있다. 분명한 홈 어드밴티지가 있는 멕시코를 꺾는 일은 매우 어려운 과제가 될 것'이라며 멕시코전은 더욱 어려운 경기가 될 것이라고 주장했다.
마지막 경기인 남아공와의 경기에서 대해선 '조별리그 마지막 경기(현지시간 6월 24일)는 몬테레이의 에스타디오 몬테레이에서 열린다. 해발은 약 500미터로 낮지만, 기온은 오히려 더 높다. 6월 하순의 몬테레이는 35도를 넘는 날씨도 드물지 않으며, 과달라하라와는 전혀 다른 환경이다. 6일 만에 '고지대의 더위'에서 '저지대의 무더위'로 환경이 바뀌는 일정은 신체적인 부담을 고려하면 결코 가볍지 않다'며 연이어 우려를 표했다.
18일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 가나의 A매치 평가전. 홍명보 감독이 생각에 잠겨 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com
/2025.11.18/
마지막으로 매체는 'A조는 구성만 보면 '죽음의 조'로 보이지 않는다. 하지만 환경 요소까지 감안하면 결코 '천국의 조'라고 할 수는 없다. 경기장 밖에서의 준비와 적응이 열쇠를 쥐게 될 전망'이라고 덧붙였다.
고지대와 고온다습한 기후는 분명히 한국에 변수가 되겠지만 이는 한국에만 해당되는 변수가 아니다. 멕시코는 자국에서 경지를 치르기에 당연히 유리한 점이 많겠지만 유럽 국가와 남아공도 이런 환경에서 경기를 뛴 경험이 거의 없을 것이다. 한국은 조별리그 1,2차전을 같은 장소에서 치르기에 고지대 환경 적응에 집중할 수 있는 조건이다.
그에 비해 일본은 미국 텍사스에서 경기를 했다가 멕시코 몬테레이로 이동한 뒤에 다시 미국 텍사스로 돌아가는 조건이다. 장거리 이동이 2번이나 있기 때문에 오히려 일본의 환경적인 변수가 더 나쁘다고도 볼 수 있다.