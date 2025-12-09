황희찬+울버햄튼 곧 강등 확정, 결국 중국이 문제였다 “中 변화, 많은 …

울버햄튼은 9일(한국시각) 영국 울버햄튼의 몰리뉴 스타디움에서 열린 맨체스터 유나이티드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 15라운드에서 1대4로 패배했다. 이번 패배로 울버햄튼은 무승 기록이 15경기로 더 늘어났다.
경기 후 영국 텔레그래프는 울버햄튼이 왜 도대체 몰락했는지를 분석했다. 매체는 '간단히 말해 울버햄튼의 성적이 나쁘다고 생각한다면, 중국 축구대표팀의 최근 행보를 보면 더 심각하다는 뜻이다. 울버햄튼은 현재 잉글랜드 축구계에서 남아 있는 마지막 주요 중국 자본 클럽이다. 역사는 수많은 중국 투자의 사례 중 울버햄튼이 그나마 가장 성공적이었다고 기록할 것이다. 하지만 그 기준 자체가 매우 낮다. 2010년대 후반 중국의 유럽 축구 투자 붐과 이후 급격한 철수는 초강대국 내부 정책 변화의 작은 관료적 결정에 불과했지만, 수많은 클럽에는 재앙이 됐다'며 분석을 시작했다.
현재 울버햄튼 구단주는 중국 기업인 푸싱 그룹이다. 2016년 울버햄튼을 인수해 지금까지 구단을 소유하고 있다. 잉글랜드 챔피언십(2부 리그)에서 EPL 복귀, 유럽대항전 진출 등 여러 성과도 있지만 결과적으로 울버햄튼은 몰락의 길로 접어들고 있다. 울버햄튼 팬들은 구단 수뇌부에 격한 항의를 보내고 있는 중이다.
2010년대 중국이 축구에 많은 투자를 결정하면서 푸싱 그룹도 EPL로 충분히 승격할 가능성이 보인 울버햄튼을 인수한 것. 하지만 2010년대 후반 중국이 대대적으로 축구에 대한 투자를 제한하자 많은 중국 자본 구단들이 무너졌다. 울버햄튼도 결국에는 그 길을 따라걷고 있다.
텔레그래프는 '푸싱 그룹은 자신들이 전형적인 중국식 축구 구단주와는 다르다고 말한다. 구단이 바라보는 2025~2026시즌 실패 원인은 다르다. 이전에도 난잡한 영입 정책을 펼쳤지만, 그래도 잔류 가능한 선수단과 감독을 구성하는 데는 성공했는데, 이번에는 운이 다했다는 것이다. 이번 여름에는 마테우스 쿠냐와 라얀 아이트-누리가 거액에 이적했고, 과거처럼 이를 대체할 선수들을 데려왔지만 EPL 수준에 전혀 미치지 못했다'며 구단의 입장도 전했지만 애초부터 틀린 방향성이었다.
울버햄튼은 어느 순간부터 계속해서 에이스급 선수를 팔고, 다른 선수로 대체하는 방식으로 변했다. 좋은 성과를 위해서는 꾸준히 투자를 하면서 전력을 높여야 하는데 A급 선수를 비싸게 팔고 B~C급 선수 여러 명을 영입하는 방향성이었다. 그 과정에서 성적이 추락하면 감독도 계속 갈아치웠다.
언젠가는 문제가 될 수밖에 없는 방식이었다. 그 타이밍이 이번 시즌이며 너무 심각하게 한번에 터진 것이다. 텔레그래프는 '푸싱 그룹은 다른 중국 투자자들보다 훨씬 오래 울버햄튼을 유지해 왔다고 말한다. 위기의 순간마다 자금을 투입해 왔다는 점도 강조한다. 다만 몰리뉴 스타디움의 일부는 여전히 지붕이 없는 상태이며, 임시 관중석에 앉을 팬들은 이번에도 비닐 우의를 받아야 할 가능성이 있다'며 푸싱 그룹이 구단을 제대로 운영하지 못했다고 지적했다.