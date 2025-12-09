'꿀조 효과?' 홍명보호, 평가 UP!→슈퍼컴퓨터 '한국, 32강 넘어 …

월드컵 조추첨식 끝나고 인터뷰하는 홍명보 축구대표팀 감독 (워싱턴=연합뉴스) 박성민 특파원 = 홍명보 축구대표팀 감독이 5일(현지시간) 미국 워싱턴DC 케네디센터에서 열린 2026 북중미 월드컵 조추첨식을 마친 뒤 공동취재구역에서 인터뷰하고 있다. 2025.12.5.
[스포츠조선 박찬준 기자]꿀조에 놓인 홍명보호에 대한 평가가 달라지고 있다.
한국축구의 2026년 북중미월드컵 조별리그 상대가 결정됐다. 멕시코, 남아공, 유럽 플레이오프(PO) D승자다. 북중미월드컵 조추첨식이 6일(한국시각) 미국 워싱턴DC의 케네디센터에서 열렸다. PO를 앞둔 6개국을 제외하고, 본선 진출이 확정된 42개국 사령탑이 총 출동했다. 홍명보 축구 A대표팀 감독도 4일 현지에 입성했다. 한국은 '개최국' 멕시코(FIFA랭킹 15위), 남아공(61위), 유럽 PO D승자와 함께 A조에 편성됐다. 유럽 PO D조에는 덴마크, 북마케도니아, 아일랜드, 체코가 속했다.
이번 월드컵은 32개국이 아닌 48개국이 참가하는 첫 대회다. 조별리그가 기존의 8개조에서 12개조로 확대됐다. 각조 1, 2위(A~L조·총 24개팀) 뿐만 아니라 3위 중 상위 8개팀도 토너먼트의 새로운 시작인 32강에 오른다. 일단 조별리그 통과를 위해서는 최소 1승이 필요하다. 1승1무1패로 3위를 차지하면 조별리그를 통과할 확률은 90%를 넘는다. 1승2패, 3위로도 가능성이 있다. 당장 처음으로 48개국 체제로 치러진 이번 U-17 월드컵에서도 1승2패를 거두고도 32강에 올라간 팀이 네 팀이나 됐다.
◇현지시각과 일정. 사진캡처=더선
한국은 12일 오전 11시 멕시코 과달라하라 에스타디오 아크론에서 유럽 PO D 승자와 1차전을 치른다. 19일 오전 10시에는 멕시코와 같은 장소에서 2차전을 갖고, 25일 오전 10시 몬테레이의 에스타디오 BBVA에서 남아공과 최종전을 갖는다. 모두 해볼 만한 상대다. 멕시코는 예년만 못하고, 남아공은 포트3 국가 중 FIFA랭킹이 가장 낮다. 유럽 PO는 덴마크, 체코, 아일랜드, 북마케도니아가 결전을 치른다. 그간 월드컵에서 만난 유럽팀 중에는 이름값이 가장 떨어지는 팀들이다. 멕시코에서만 경기를 치르는만큼 동선 문제가 거의 없는데다, 마지막에 최약체와 경기를 치르는 일정까지 최상이다. 그 어느때보다 좋은 상황이다.
이같은 조추첨에 외신들의 분석도 달라지고 있다. 당초만 하더라도 홍명보호는 포트2에서 가장 약체로 평가받았다. 아르헨티나 언론은 '포트2에서 한국을 만나는 것이 최상'이라고 했다. 축구 데이터 전문 매체 '옵타'는 '2026년 북중미월드컵 본선 조추첨을 앞두고 옵타 슈퍼컴퓨터를 통해 내년 대회 결과의 초기 예측을 했다'며 국가별 가능성을 공개했는데, 한국의 우승 확률은 0.3%였다. 이집트, 알제리와 함께 공동 26위에 올랐다. 3위로 32강을 노려 볼만 하다는 평가였다.
하지만 조추첨 후 한국의 예상 성적표는 상향 조정되고 있다. 영국 기브미스포츠는 슈퍼컴퓨터를 활용해 북중미월드컵을 예측했는데, 한국은 32강을 넘어 16강까지 진출한다고 예상했다. 일단 유럽 PO D조 승자로 덴마크가 아닌 체코를 예상했는데, 체코, 멕시코에 이어 한국은 승점 4로 조 3위 진출을 예상했다. 남아공은 단 1점의 승점도 얻지 못하며 탈락할 것이라 했다.
한국의 32강 상대는 G조 1위 이란으로 전망했다. 이집트, 벨기에, 뉴질랜드와 한조에 속한 이란은 3전승으로 조별리그를 통과할 것이라 전망했다. 한국은 이란을 2대1로 꺾을 것이라고 예상했다. 한국의 16강 상대는 카타르를 4대0으로 제압하고 올라온 파라과이였다. 하지만 파라과이에 1대2로 패하며 월드컵 여정을 마무리한다고 전망했다.
일본도 멕시코에 1대3으로 패해, 8강 진출에 실패할 것이라 예상했다.
기브미스포츠가 전망한 우승팀은 프랑스였다. 8강에서 멕시코를 3대0으로, 4강에서 스페인을 2대1로 제압하고 결승에 오른 프랑스는 잉글랜드를 3대2로 꺾고 8년만에 월드컵 우승 트로피를 되찾을 것이라 전망했다. 3위는 놀랍게도 스페인을 1대0으로 제압한 스위스로 예상했다.