충격 소식! 날 버린 팀, 나도 버린다...살라, 리버풀과 이별→레알 마…

[스포츠조선 이현석 기자]모하메드 살라가 리버풀을 떠날 수 있다는 주장이 등장했다. 행선지 후보가 파격적이다.
글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 9일(한국시각) '리버풀은 살라의 격렬한 인터뷰 이후 일단 진정하는 분위기지만, 앞으로 중대한 결정을 내려야 한다'고 보도했다.
리버풀은 최근 화제의 중심이다. 이유는 단연 살라의 폭탄 발언 때문이다. 선수와 팀 사이의 관계가 크게 갈라지고 있다. 문제의 중심은 살라다. 살라는 리버풀의 상징과도 같은 선수였다. 2024~2025시즌까지만 해도 공식전 52경기에서 34골23도움을 기록하며 살라는 선수 경력 최고의 시즌을 보내기도 했다. PL 골든 부트(득점왕)만 4회를 차지했다. 2017~2018시즌, 2024~2025시즌에는 EPL 올해의 선수로도 선정되며 정점에 올랐다.
AFP연합뉴스
올 시즌 살라는 그간의 모습과 달랐다. 부진이 깊어졌다. 팀 내 영향력이 크게 추락했고, 리버풀의 성적도 곤두박질쳤다. 활약이 부진하자, 아르네 슬롯 감독은 결단을 내렸다. 살라를 선발 명단에서 제외했다. 살라를 제외한 이후에도 리버풀의 성적이 급격하게 달라지지는 않았으나, 그럼에도 슬롯 감독은 살라를 선발로 기용하지 않았다.
하지만 살라는 참지 않았다. 3경기 연속 교체 명단에 이름을 올리자, 갑작스러운 인터뷰를 진행하며 심경을 토로했다. 그는 "구단이 나를 버스 아래로 던져버린 것 같다. 지금 내 심정이 그렇다. 누군가 내게 모든 책임을 떠넘기려 하는게 분명하다"며 "솔직히 말하면 이 상황은 내가 용납할 수 없다. 이해다 안 된다. 내가 문제라고 생각치 않는다. 나는 이 팀을 위해 많은 일을 해왔다. 매일 내 자리를 얻기 위해 싸울 필요가 없다. 내가 그 자리를 얻었다. 누구보다 위대하다는 의미가 아니라, 난 이미 내 자리를 얻기 위해 노력했다"고 밝혔다.
그럼에도 리버풀은 살라에 대한 슬롯의 입장을 지지했다. 슬롯 감독은 유럽챔피언스리그 인터 밀란전 소집 명단에서도 살라를 제외했다. 살라는 리버풀 선수단과 훈련은 진행했지만, 현재로서는 어떻게 상황이 흘러갈지도 장담하기 어려운 상황이다.
사진=트위터 캡처
디애슬레틱은 '리그 역사상 가장 폭발적인 인터뷰였다'며 '리버풀 내부에서는 이번 결정이 슬롯 감독이 이처럼 암울한 성적을 거둔 후 팀에 최선이라고 판단하여 내린 선택일 뿐이며, 뒤에서 살라를 몰아내려는 사람은 아무도 없다고 보고 있다'고 설명했다.
이런 상황에서 살라의 이적 가능성까지 거론되고 있다. 스페인의 데펜사 센트럴은 '레알 마드리드가 살라를 주목하고 있다. 살라는 슬롯 감독과의 관계가 깨지며 팀을 떠날 수 있다. 살라는 2027년까지 계약이기에 더욱 가능할 수 있다. 또한 살라를 데려온다면 호드리구 등을 포함해 선수 맞교환도 고려할 수 있다. 예의주시해야 한다'고 설명했다.
살라가 레알로 떠난다면 팬들의 충격은 적지 않을 전망이다. 앞서 리버풀은 지난여름 이적시장에서 팀 내 '성골 유스'였던 트렌트 알렉산더-아놀드가 파격적인 레알 이적을 택한 바 있다. 단 6개월 만에 팀의 상징 중 한 명을 더 레알로 보낸다면 파급 효과가 클 수 있다.