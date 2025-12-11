[K리그1 구단 운영 평가]④어떻게 평가했나, 10개 항목으로 촘촘히 살…

[K리그1 구단 운영 평가]④어떻게 평가했나, 10개 항목으로 촘촘히 살폈다

기사입력 2025-12-12 05:30


사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

[스포츠조선 박찬준 기자]K리그1 12개 구단의 2025시즌 운영 성적표를 도출하기 위한 세부 항목은 총 10가지다. 경기력과 구단 운영, 행정 능력 등을 종합 평가하기 위해 목표성취도, 선수단 운용 능력, 관중 동원 능력, 페어플레이 지수, 연고지 밀착도, 외국인선수 활용 능력, 홍보 및 마케팅 역량, 유소년시스템, 재정 및 투자 파워, 전문가 평점 등을 수치화했다.

'목표성취도'는 팀이 시즌 전에 설정했던 목표 순위와 최종 순위에 대한 평가다. '선수단 운용 능력'은 순수 경기력 항목만 놓고 분석했다. 전술 운용 능력과 38라운드를 치르는 동안 얼마나 꾸준히 성적을 유지했는지 등이 평가 잣대다. 한 해 농사를 좌우한 '외국인 선수 활용 능력(연봉 대비 활약도, 구단 적응도)', 팀의 토대가 되는 '유소년 시스템'을 통해 구단의 현재와 미래도 살펴봤다. '관중 동원 능력'은 팀이 가진 브랜드 파워와 시장 가치를 평가하는 항목이다. 시즌 평균 관중수와 전년 대비 증감비율을 따져봤다. 프로 정신에 입각한 '페어플레이 지수'는 경고와 퇴장, 총 파울수, 벌점 등으로 점수를 도출했다. '재정 및 투자 파워'로 각 구단들의 재정 건전성과 투자 의지까지 고려했다. '연고지 밀착도'와 '홍보 및 마케팅 역량'으로 연고지 연계성과 각 구단들의 노력 정도를 체크했다. 홍보와 마케팅을 하나로 묶었다. 팬들을 위한 구단 프런트의 기획력과 마케팅, 선수단과의 홍보 협조 관계까지 총망라했다. 축구 해설위원 3인(이황재 서호정 김재성)이 평가한 점수까지 더했다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

