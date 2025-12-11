"모두 곧 다시 만나요" 이보다 더 완벽한 재회는 없었다! '또 이별' …

그는 10일(이하 한국시각) 자신의 SNS를 통해 '어젯밤 이곳에 돌아와 여러분들과 함께한 건 여름에 팀을 떠난 이후 제가 하고 싶던 일 중 하나였다. 모든 일이 너무 빨리 지나가다보니 제대로 된 작별인사를 하지 못했다. 어제 돌아올 수 있어 너무 감사하다'며 '지금쯤이면 여러분들이 이 클럽이 나에게 얼마나 특별한지, 그리고 내가 선수가 되기까지 여러분 모두 무엇을 했는지 알고 있을 거다. 이 사실은 영원히 나와 함께할 것이다. 모두 곧 다시 만나자'고 밝혔다.
손흥민의 글에는 토트넘 동료들이 따뜻하게 화답했다. 뜨겁게 포옹한 제임스 매디슨은 '당신이 토트넘이고, 토트넘이 당신'이라고 했다. 미키 판 더 펜은 'GOAT(Greatest Of All Time·역대 최고의 선수)'를 상징하는 '염소' 이모티콘을 달았다. 도미닉 솔란케, 페드로 포로, 굴리엘모 비카리오 등은 물론 왕년의 '전설' 로비 킨도 '하트' 이모티콘을 선사했다.
'마지막 퍼즐'을 채운 '완벽한 밤'이었다. 손흥민은 이날 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 슬라비아 프라하(체코)와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 6차전에서 앞서 홈팬들에게 작별 인사를 했다. 그는 프리시즌이었던 지난 8월 토트넘과의 10년 동행을 끝냈다. 뉴캐슬 유나이티드와의 고별전은 서울에서 열렸다.
토트넘 SNS
토트넘 SNS
영국 팬들과는 작별 인사를 못했다. 미국 메이저리그사커(MLS) LA FC로 둥지를 옮긴 그는 13경기에서 12골 4도움을 올렸다. 정상 등극에는 실패했지만 그의 이름값은 여전했다.
토트넘 귀환은 미룰 수 없는 과제였다. 회색 롱코트에 검은색 목도리를 한 그가 그라운드에 들어서자 홈팬들은 기립 박수로 환영했다. 마이크를 잡은 손흥민은 떨리는 목소리로 "쏘니(손흥민)가 여기에 왔다"며 말문을 열었다. 함성과 박수가 다시 물결쳤다.
그는 "여러분들이 나를 잊지 않기를 바랐다. 정말 엄청난 10년 동안의 세월이었다. 감사하다는 말을 전해드리고 싶다"며 "나는 언제나 토트넘의 일원이 되고 싶다. 항상 여러분들과 함께하겠다"고 말했다.
손흥민은 이어 "토트넘 홋스퍼 스타디움은 언제나 나에게 집과 같은 존재가 될 것이다. 여러분을 잊지 않겠다. 나와 항상 함께 있어 주시길 바란다. 언제든 LA를 방문해달라. 여러분을 사랑한다"고 했다.
작별 인사가 끝나자 토트넘의 또 다른 레전드 레들리 킹이 그라운드로 나와 토트넘의 상징인 수탉 모양의 트로피를 손흥민에게 전달했다. 그라운드를 떠나면서 팬들에게 손을 흔드는 손흥민의 표정은 감정에 벅찬 듯 살짝 눈시울이 붉어지기도 했다.
EPA 연합뉴스
AP 연합뉴스
손흥민이 직접 선택한 벽화도 공개됐다. 전매특허인 '찰칵 세리머니'와 태극기를 허리에 두르고 유로파리그 우승컵을 든 모습이 담겼다. 벽화는 레전드 중의 레전드만이 누릴 수 있는 특권이다.
2015년 여름 토트넘에 둥지를 튼 그는 토트넘 역사를 바꿔놓았다. 최고는 우승 환희다. 2024~2025시즌 토트넘의 흑역사가 마침내 막을 내렸다.
손흥민이 주장으로 유로파리그에서 우승컵을 선물했다. 2007~2008시즌 리그컵 정상 이후 17년 만의 환희였다. 유럽대항전은 1983~1984시즌 이후 41년 만의 우승이었다.
그는 토트넘에서 통산 454경기에 출전해 173골 101도움을 기록했다. EPL에선 127골 71도움을 올렸다. 손흥민은 해리 케인(바이에른 뮌헨)과도 치명적인 파트너십을 구축했다. 둘은 47골을 합작했다. EPL 역대 공격조합 부분에서 1위에 올라 있다.
토트넘 공식 SNS는 손흥민이 매디슨을 비롯해 크리스티안 로메로, 히샬리송, 벤 데이비스, 판 더 펜, 아치 그레이, 비카리오, 케빈 단소, 포로, 루카스 베리발 등과 재회한 사진과 영상으로 도배됐다. 토트넘의 레전드 가레스 베일도 축하 메시지를 남겼다.