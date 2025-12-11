"변호 모르는데 어떻게 연락해요?", "우승은 브레넌 덕이지" '토트넘 …

'토트넘의 살아있는 전설' 손흥민(33·LA FC)의 소회였다. 손흥민은 10일(한국시각) 자신의 SNS에 '어젯밤 이곳에 돌아와 여러분들과 함께하는 것은 내가 여름에 팀을 떠난 이후 가장 하고 싶었던 일 중 하나'라며 '모든 일들이 너무 빨리 자나가다보니 제대로 된 작별 인사를 하지 못했다. 어제 돌아올 수 있어서 너무 감사하다'고 했다. 이어 '지금이면 여러분들이 나에게 이 클럽이 얼마나 특별한지, 내가 선수가 되기까지 무엇을 했는지 알 것'이라며 '이 사실은 영원히 나와 함께할 것이다. 모두 곧 다시 만나길 바란다'고 했다.
손흥민은 10일 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 슬라비아 프라하(체코)와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 6차전 킥오프를 앞두고 팬들 앞에 섰다.
로이터 연합뉴스
롱코트에 검은색 목도리를 착용한 손흥민이 그라운드에 들어서자 팬들은 기립 박수를 보내며 환영했다. 마이크를 든 손흥민은 "안녕하세요, 쏘니가 여기에 왔습니다"라는 인사말을 전했다. 관중석에서는 우레와 같은 함성과 박수가 쏟아졌다. 손흥민은 "여러분들이 저를 잊지 않기를 바랐다. 정말 엄청난 10년 동안의 세월이었다. 감사하다는 말을 전해드리고 싶다"며 "저는 언제나 토트넘의 일원이 되고 싶다. 항상 여러분들과 함께하겠다"고 했다.
손흥민은 마지막으로 "토트넘 홋스퍼 스타디움은 언제나 저에게 집과 같은 존재가 될 것"이라며 "여러분을 잊지 않겠다. 저와 항상 함께 있어 주시길 바란다. 언제든 LA를 방문해달라. 여러분을 사랑한다"고 말했다. 손흥민이 팬들을 향해 뜨거운 박수를 보내자, 팬들도 함성으로 화답했다.
손흥민의 작별 인사가 끝나자 토트넘의 '레전드' 레들리 킹이 그라운드로 나와 토트넘의 상징인 수탉 모양의 트로피를 전달했다. 그라운드를 떠나면서 팬들에게 손을 흔들던 손흥민은 살짝 눈시울이 붉어진 모습이었다.
토트넘 SNS
토트넘 동료였던 가레스 베일은 영상 메시지를 통해 "마지막을 트로피로 장식하는 선수는 흔치 않다. 넌 토트넘의 리빙 레전드다. 박수갈채를 받을 자격이 있다. LAFC에서도 트로피를 들길 바란다"고 말했다.
잉글랜드 프리미어리그 사무국도 움직였다. 공식 SNS에 '손흥민을 위한 영웅의 환대'라고 했다. 손흥민의 복귀 현장 사진과 함께 '토트넘 레전드인 그는 여름에 LAFC로 이적한 이후 처음으로 돌아왔다'며 '토트넘 홋스퍼 스타디움 인근의 새로운 벽화 공개 행사에 참석하고, 챔피언스리그 경기를 앞두고 팬들과 대화를 나누기 위해서였다'고 설명했다. 다른 게시물에는 '손흥민의 진심 어린 메시지'라는 글과 함께 손흥민이 경기장에서 마이크를 직접 들고 토트넘 팬들에게 고별 인사를 전하는 영상을 공유했다.
이날 토트넘 SNS는 손흥민이 매디슨을 비롯해 크리스티안 로메로, 히샬리송, 벤 데이비스, 판 더 펜, 아치 그레이, 비카리오, 케빈 단소, 포로, 루카스 베리발 등과 재회한 사진과 영상으로 도배됐다.
토트넘 SNS
EPA 연합뉴스
손흥민의 방문에 맞춰 토트넘은 깜짝 선물을 준비했다. 당초 언급된 영구 결번이나 동상 건립이 아닌 벽화다. 토트넘은 '팬 자문위원회와 협력해 토트넘 하이로드 일대에 손흥민을 기리는 신규 벽화 작업이 진행 중'이라고 밝혔다. 디자인은 손흥민이 직접 선택한 것으로 알려졌다. 제작은 과거 레들리 킹과 해리 케인 벽화를 담당한 아티스트 그룹 머월스가 맡았다.
토트넘 SNS를 통해 윤곽이 드러났던 벽화도 손흥민의 복귀와 함께 마침내 공개됐다. 손흥민의 전매특허인 찰칵 세리머니와 유로파리그 우승 당시 트로피를 들어올리는 모습이 담겼다. 벽화를 직접 본 손흥민은 "특별한 기분이다. 벽화의 주인공이 돼 감사할 따름이다. 다른 말이 필요 없이 감사드린다"며 "좋은 선수뿐만 아니라 좋은 사람으로도 남고 싶다. 잊을 수 없는 10년을 팬들과 함께 보낸 것이 감사하다"고 소감을 남겼다.
손흥민은 경기 후 라커룸을 방문했다. 풋볼런던의 알레스데어 골드가 뒷이야기를 공개했다. 아치 그레이는 "손흥민이 미국 번호로 바꿨지만 내게 알려주지 않았다"고 하소연하며 라커룸을 웃음바다로 만들었고, 히샬리송과는 유로파리그 우승 공신을 두고 티격태격했다. 히샬리송이 손흥민에게 "유로파리그 우승은 내 덕"이라 했더니 손흥민은 "그건 브레넌 존슨 덕분이야"라고 응수했다. 인터 마이애미에서 뛰는 리오넬 메시와 아르헨티나 대표팀에서 한솥밥을 먹는 크리스티안 로메로에게는 "올해는 메시에게 우승 준거야, 내년에는 내가 할 것"이라고 웃었다.