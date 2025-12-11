"손흥민 돌아와 감격했다" 절친이 전한 진심…계속 연락했지만, 일상 함께…

"손흥민 돌아와 감격했다" 절친이 전한 진심…계속 연락했지만, 일상 함께하지 못해 아쉬워

기사입력 2025-12-11 14:18


사진=SNS

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민의 절친 벤 데이비스가 손흥민의 토트넘 복귀에 대해 만족감을 드러냈다.

영국 스퍼스웹은 11일(한국시각)"벤 데이비스는 현재 토트넘에서 가장 오래 뛴 선수이며, 손흥민과는 매우 절친한 사이"라며 "그는 수년간 자신을 응원해준 수천 명의 팬들 앞에서 제대로 된 작별 인사를 하기 위해 다시 북런던을 찾은 손흥민을 보며 누구보다 기뻐한 사람 중 하나였다"라고 전했다.


토마스 프랭크 감독의 토트넘은 지난 10일 챔피언스리그에서 슬라비아 프라하를 3대0으로 완파하며 상위 8위권과의 승점 차를 좁혔다. 해당 경기에서의 승리는 손흥민이 관중석에서 지켜보고 있었기에 더욱 의미가 있었다.

킥오프 전 팬들은 이번 여름 MLS로 떠났던 손흥민에게 작별 인사를 건넬 수 있었다. 그는 10년간 토트넘에서 뛰며 팬들뿐 아니라 동료들과도 깊은 유대를 쌓아왔다.


경기 후 인터뷰에서 데이비스는 토트넘의 전설인 손흥민과의 재회과 그와 클럽 모두에게 얼마나 특별했는지 털어놓았다.

데이비스는 "정말 반가웠다. 우리는 항상 연락하고 지내서 새롭다기보다 익숙한 만남이었지만, 클럽과 팬들에게는 좋은 작별 인사를 할 수 있는 멋진 순간이었다"라고 말했다.

또 데이비스는 "그는 여전히 이 클럽 행운의 상징이이다. (새로운 벽화를 보고) 많이 감격했고, 그 지역에 자신의 흔적이 남았다는 것이 그에게 큰 의미였다"라고 했다.

또 그는 훈련장에서 절친한 친구 손흥민이 없는 것이 아쉽지 않냐는 질문에 "그렇다. 일상적으로 함께하는 시간이 그립다. 하지만 우리는 여전히 충분히 가까운 사이고, 계속 연락하고 있다"라고 답했다.


데이비스는 장기 부상으로 이번 시즌 거의 뛰지 못했지만, 손흥민이 지켜보는 가운데 프라하전 교체 출전에 성공했다. 부상 복귀와 함께 토트넘 팬들로부터 큰 환호를 받은 데이비스는 그 순간이 자신에게 얼마나 의미 있었는지 설명했다.

데이비스는 "정말 기분 좋았고, 팬들의 환호에 진심으로 감사했다. 이 클럽은 내게 정말 큰 의미가 있는 곳"이라며 "팬들에게 웃음을 줄 수 있었다면 좋겠고, 팬들의 사랑을 느낄 수 있어 정말 좋았다. 앞으로 더 많이 뛰고 싶다"라고 전했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

