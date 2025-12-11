[K리그1 구단 운영 평가]③전문가들 "'더블' 전북, 10점 만점에 10점!"…울산-서울 하위권

최종수정 2025-12-12 05:30

[K리그1 구단 운영 평가]③전문가들 "'더블' 전북, 10점 만점에 1…
하나은행 K리그 2025대상 시상식이 1일 오후 서울 서대문구 스위스 그랜드호텔에서 열렸다. K리그1 감독상을 수상한 전북 거스 포옛 감독이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.1/

[스포츠조선 윤진만 기자]"10점도 부족하다." 전문가들도 2025년 K리그1, 코리아컵 '더블'을 이루며 화려하게 부활한 전북 현대에 엄지를 들었다. 김재성 해설위원, 이황재 해설위원, 서호정 해설위원 등 축구 전문가 3인은 '스포츠조선'의 K리그1 구단 운영 평가에서 전북에 전원 10점 만점을 주었다. K리그 첫 '10번째' 우승을 차지한 전북은 2015년 10점을 받은 후 10년 만에 전문가 평점에서 '10점'을 받았다.

전문가들은 전북이 단 1년 만에 환골탈태한 점에 주목했다. 서호정 위원은 "완벽한 리빌딩과 리브랜딩, 이걸 1년만에 해낼 줄 몰랐다"고 했다. 이황재 위원은 "지난해 승강 플레이오프(PO)를 거친 전북이 올해 거스 포옛 감독이 부임한 후 완전히 달라졌다"라고 평가했다. 김재성 위원은 국가대표 미드필더 출신답게 전술적으로 전북이 최상위 수준의 '압박'과 '템포'로 리그를 주도했다고 말했다. 지난해 전북의 전문가 평점은 두 번째로 낮은 2.5점이었다. 전문가 평점 변화 추이를 살펴보면 전북이 얼마나 드라마틱하게 반등했는지를 알 수 있다.

구단 역대 최고 성적인 준우승을 차지하며 아시아클럽대항전 무대에 진출한 대전하나에도 호평일색이었다. 대전하나는 전북 다음으로 높은 평균 평점 8.5점을 받았다. 이 위원은 "투자, 성적 무엇하나 부족한 게 없었다"라며 평점 9점을 줬고, 8점을 준 서 위원은 "모기업의 야망을 달성했으니 포상은 당연한 것"이라고 했다.

K리그1 4위를 차지하며 전통 강호의 저력을 보인 포항 스틸러스(8.0점), 두 시즌 연속 3위에 오른 김천 상무(7.9점), 각각 초보 감독과 승격팀 돌풍의 좋은 예시를 제시한 강원FC와 FC안양(이상 7.2점)이 전문가 평점 3~6위에 위치했다. 서 위원은 포항이 첫 평균 1만 관중을 달성한 점을 높이 샀다. 김 위원은 김천에 대해 "개인 성장 곡선이 팀 전술 완성도로 이어졌다"고 평했다.

'아랫동네'에는 익숙한 빅클럽이 옹기종기 모였다. 대권에 도전했던 FC서울(6.5점)은 광주FC(6.7점)에 이어 전문가 평점 8위에 그쳤다. 2024시즌보다 떨어진 성적(6위)이 평점에 반영된 모양새다. 서 위원은 "떠난 기성용만큼 뼈아픈 건 사라진 6만 관중"이라고 꼬집었다.

'디펜딩 챔피언' 울산이 5.2점으로 다음 순위인 9위에 포진했다. 시즌 중 두 번이나 감독을 교체한 울산의 평점 순위는 리그 순위(9위)와 같다. 김 위원은 "전술 변화가 누적되며 팀 정체성이 흔들렸다"라며 울산의 전체적인 분위기를 '무거웠다'고 표현했다.

승강 플레이오프 끝에 힘겹게 1부에 잔류한 제주 SK(4.7점), 2부로 나란히 강등된 수원FC(4.5점)와 대구FC(3.3점)가 하위권을 벗어나지 못했다. 대구에 4점을 매긴 이 위원은 "김병수 감독 선임이 더 빨랐다면 어땠을까 하는 아쉬움이 든다"라고 했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

◇전문가 평점 및 코멘트


구단=이황재=서호정=김재성=평균=코멘트

전북=10=10=10=10=10점도 부족하다. 포옛 부임 후 완전히 달라진, 퍼펙트 시즌(이황재)

대전=9=8=8.5=8.5='황새'의 드라마틱했던 2년차, 투자-성적 둘 다 잡았다(이황재)

포항=8.5=8=7.5=8=영원히 강한 포항, 첫 평균 1만 관중의 해피엔딩(서호정)

김천=8.8=7=8=7.9=개인 성장 곡선이 팀 전술 완성도로 이어진, 에너지 넘친 시즌(김재성)

강원=8=7=6.5=7.2=초보 선장 정경호의 항해, 파이널A로 입항(서호정)

안양=7.5=8=6=7.2=홈 분위기부터 성적까지, 돌풍을 일으킨 승격팀의 좋은 본보기(이황재)

광주=7=6=7=6.7=극과 극의 뉴스 중심에…이정효가 떠나면 어찌될까(서호정)

서울=7=6=6.5=6.5=떠난 기성용만큼 뼈아픈 건 사라진 6만 관중(서호정)

울산=6=4=5.5=5.2=무리한 세대교체로 잘못 낀 첫 단추, 감독 선임 실패로 더 엉켰다(서호정)

제주=5.5=4=4.5=4.7=선수단의 막판 절실함이 구단의 참신한 시도를 헛되지 않게 했다(서호정)

수원FC=5.5=3=5=4.5=안팎에서 제대로 통제가 되지 않으며, 경기 흐름을 잃은 결과는 '강등'(김재성)

대구=4=2=4=3.3=수렁에 빠졌는데 세징야 동아줄만 바라봤으니(서호정)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식]샤이니 온유, '박나래 주사이모' 친분설에 입 열었다…"피부 관리 목적"(전문)

2.

율희, '최민환과 이혼' 2년만에 또 안타까운 고백..."심리적으로 힘든 시간"

3.

'최민환 이혼→양육권 싸움' 율희, 눈물 고백…"심리적으로 힘든 시간"

4.

"박나래 녹취 공개 예정"..전 매니저 '새벽 회동' 전말 밝힌다

5.

[공식]BTS 정국, 누구 남자 됐나…직접 소감 "특별하게 느껴진다"

스포츠 많이본뉴스
1.

EPL 사무국 공식 인증...앙리, 루니, 살라 옆에 손흥민→리그 역대 7인 '명예의 전당급 레전드' 확정

2.

7명 모두 투수. 일본인 5명→첫 시행 아시아쿼터 대세는 정해졌다

3.

"파도 파도 괴담만" 무소불위 월클 축구협회장, '내 기록 깨려고?' 후배FW 차출 저지 의혹…감독도 해임

4.

롯데는 '새 얼굴' 로드리게스-비슬리의 어떤 점에 주목했나…"158㎞ 직구? 더 중요한 장점 있다" [SC비하인드]

5.

'김기동 나가? 김기동 안 나가!' 공식선언 "난 멈추지 않아…2026년 더 강한 서울 만든다"

스포츠 많이본뉴스
1.

EPL 사무국 공식 인증...앙리, 루니, 살라 옆에 손흥민→리그 역대 7인 '명예의 전당급 레전드' 확정

2.

7명 모두 투수. 일본인 5명→첫 시행 아시아쿼터 대세는 정해졌다

3.

"파도 파도 괴담만" 무소불위 월클 축구협회장, '내 기록 깨려고?' 후배FW 차출 저지 의혹…감독도 해임

4.

롯데는 '새 얼굴' 로드리게스-비슬리의 어떤 점에 주목했나…"158㎞ 직구? 더 중요한 장점 있다" [SC비하인드]

5.

'김기동 나가? 김기동 안 나가!' 공식선언 "난 멈추지 않아…2026년 더 강한 서울 만든다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.