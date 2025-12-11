[K리그1 구단 운영 평가]①"축구는 드라마" 또 다시 전북 시대, 4년…

|
[스포츠조선 김성원 기자]'화무십일홍 권불십년'이라고 했다. 열흘 붉은 꽃이 없고, 권력은 10년을 가지 못한다. 승부의 세계도 '춘하추동'이 공존한다. 시작은 같지만, 끝은 다르다.
반면 3년 연속 1위를 차지했던 울산은 7위로 곤두박질쳤다. 지난해 총점은 89.5점, 올해는 59.2점이다. '잔류를 당한' 목표 성취도는 물론 선수단 운용 능력도 낙제점이었다. 감독이 2명이나 바뀌어도 선수단은 망상에서 벗어나지 못했다. 여전히 '시계 제로'다. 재창단에 버금가는 환골탈태 없이는 내년에도 반전이 쉽지 않다는 것이 중론이다.
외국인이 없는 군팀인 김천 상무는 물리적인 한계로 8위(56.9점)에 위치했고, 제주 SK(50.2점), 대구FC(49.8점), 광주FC(49.7점), 수원FC(45.0점)는 9~12위에 늘어섰다. 승강 PO 끝에 1부 잔류에 실패한 수원FC는 프런트의 역량이 1부 수준에 미달했다. 광주는 '이정효 매직' 외에는 내세울 것이 없다. 최하위로 다이렉트 강등된 대구는 팬들의 바람과는 달리 위기 대응 능력이 현저히 떨어졌다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
◇K리그1 운영평가 순위 추이
구단=2012년=2013년=2014년=2015년=2016년=2017년=2018년=2019년=2020년=2021년=2022년=2023년=2024년=2025년
전북=5위(65.5)=4위(65.6)=1위(82.8)=1위(87.0)=2위(81.3)=1위(88.3)=1위(86.1)=2위(80.2)=2위(90.5)=1위(96.5)=2위(83.2)=8위(58.8)=10위(52.5)=1위(83.0)
대전=11위(48.8)=10위(48.1)=K리그2=K리그2=K리그2=K리그2=K리그2=K리그2=K리그2=K리그2=K리그2=5위(71.0)=6위(63.7)=2위(82.0)
포항=2위(75.2)=2위(72.0)=5위(60.3)=4위(69.3)=9위(47.0)=7위(64.0)=5위(71.5)=5위(71.8)=3위(76.0)=9위(60.0)=5위(67.7)=2위(80.7)=4위(76.3)=3위(76.0)
서울=1위(92.7)=1위(72.3)=3위(78.0)=2위(80.3)=1위(88.8)=4위(73.3)=8위(55.6)=4위(78.0)=11위(47.3)=5위(64.0)=6위(66.9)=3위(74.3)=2위(82.3)=4위(75.5)
안양=K리그2=K리그2=K리그2=K리그2=K리그2=K리그2=K리그2=K리그2=K리그2=K리그2=K리그2=K리그2=K리그2=5위(65.2)
강원=13위(42.2)=13위(34.0)=K리그2=K리그2=K리그2=9위(54.3)=10위(43.6)=9위(53.2)=12위(46.8)=10위(54.3)=3위(73.8)=10위(51.2)=3위(77.3)=6위(59.7)
울산=3위(73.8)=3위(65.9)=7위(56.5)=9위(52.7)=3위(67.7)=3위(74.5)=2위(78.8)=3위(79.8)=1위(90.7)=2위(89.2)=1위(91.2)=1위(86.2)=1위(89.5)=7위(59.2)
김천=15위(30.6)=K리그2=12위(27.8)=K리그2=8위(48.8)=11위(41.0)=11위(39.3)=10위(51.0)=9위(50.5)=K리그2=11위(38.8)=K리그2=5위(66.5)=8위(56.9)
제주=4위(71.8)=6위(54.7)=4위(66.9)=7위(53.3)=4위(66.3)=2위(78.3)=7위(56.7)=12위(42.8)=K리그2=4위(66.2)=8위(63.2)=9위(56.3)=8위(59.2)=9위(50.2)
대구=8위(55.4)=11위(45.7)=K리그2=K리그2=K리그2=5위(72.0)=3위(73.7)=1위(85.7)=4위(73.8)=3위(81.5)=9위(61.8)=4위(71.5)=9위(58.8)=10위(49.8)
광주=16위(23.0)=K리그2=K리그2=10위(42.3)=11위(44.0)=12위(37.5)=K리그2=K리그2=7위(60.5)=12위(42.3)=K리그2=7위(68.2)=12위(44.0)=11위(49.7)
수원FC=K리그2=K리그2=K리그2=K리그2=10위(44.3)=K리그2=K리그2=K리그2=K리그2=6위(62.5)=7위(64.8)=11위(40.3)=7위(63.5)=12위(45.0)
※2012년은 16개 구단, 2013년은 14개 구단, 2014년부터 12개 구단으로 운영
◇K리그1 운영평가 세부항목
전북 현대(1위·승점 79·23승10무8패·파이널A)
-목표 성취도=10
-선수단 운용 능력=10
-관중 동원 능력(평균관중·전년대비 증감비율)=9.5(1만8425명·+18%)
-페어플레이=1(벌점 227)
-연고지 밀착도=9
-외국인 활용능력=7
-홍보-마케팅 역량=8
-재정-투자 파워=10
-유소년시스템=8.5
-전문가평점=10
-총점=83.0
대전하나시티즌(2위·승점 65·18승11무9패·파이널A)
-목표 성취도=10
-선수단 운용 능력=9
-관중 동원 능력(평균관중·전년대비 증감비율)=7.5(1만620명·+8%)
-페어플레이=7.5(벌점 75)
-연고지 밀착도=8
-외국인 활용능력=7
-홍보-마케팅 역량=8
-재정-투자 파워=10
-유소년시스템=6.5
-전문가평점=8.5
-총점=82.0
포항 스틸러스(4위·승점 56·16승8무14패·파이널A)
-목표 성취도=8
-선수단 운용 능력=8
-관중 동원 능력(평균관중·전년대비 증감비율)=7.5(1만248명·+8%)
-페어플레이=8.5(벌점 71)
-연고지 밀착도=8
-외국인 활용능력=7
-홍보-마케팅 역량=7
-재정-투자 파워=6
-유소년시스템=8
-전문가평점=8
-총점=76.0
FC서울(6위·승점 49·12승13무13패·파이널A)
-목표 성취도=6
-선수단 운용 능력=7
-관중 동원 능력(평균관중·전년대비 증감비율)=10(2만3185명·-17%)
-페어플레이=8(벌점 73)
-연고지 밀착도=7
-외국인 활용능력=6
-홍보-마케팅 역량=7
-재정-투자 파워=9
-유소년시스템=9
-전문가평점=6.5
-총점=75.5
FC안양(8위·승점 49·14승7무17패·파이널B)
-목표 성취도=8
-선수단 운용 능력=8
-관중 동원 능력(평균관중·전년대비 증감비율)=6.5(7592명·+45%)
-페어플레이=3.5(벌점 137)
-연고지 밀착도=9
-외국인 활용능력=10
-홍보-마케팅 역량=5
-재정-투자 파워=5
-유소년시스템=3
-전문가평점=7.2
-총점=65.2
강원FC(5위·승점 52·13승13무12패·파이널A)
-목표 성취도=8
-선수단 운용 능력=9
-관중 동원 능력(평균관중·전년대비 증감비율)=5.5(7078명·-23%)
-페어플레이=6(벌점 89)
-연고지 밀착도=3
-외국인 활용능력=5
-홍보-마케팅 역량=6
-재정-투자 파워=6
-유소년시스템=4
-전문가평점=7.2
-총점=59.7
울산 HD(9위·승점 44·11승11무16패·파이널B)
-목표 성취도=2
-선수단 운용 능력=1
-관중 동원 능력(평균관중·전년대비 증감비율)=8(1만4465명·-22%)
-페어플레이=7(벌점 82)
-연고지 밀착도=6
-외국인 활용능력=5
-홍보-마케팅 역량=7
-재정-투자 파워=8
-유소년시스템=10
-전문가평점=5.2
-총점=59.2
김천 상무(3위·승점 61·18승7무13패·파이널A)
-목표 성취도=10
-선수단 운용 능력=9
-관중 동원 능력(평균관중·전년대비 증감비율)=3.5(2684명·-22%)
-페어플레이=10(벌점 57)
-연고지 밀착도=5
-외국인 활용능력=0
-홍보-마케팅 역량=6
-재정-투자 파워=3
-유소년시스템=2.5
-전문가평점=7.9
-총점=56.9
제주 SK(11위·승점 39·10승9무19패·파이널B)
-목표 성취도=3
-선수단 운용 능력=2
-관중 동원 능력(평균관중·전년대비 증감비율)=6(7153명·+8%)
-페어플레이=2.5(벌점 154)
-연고지 밀착도=6
-외국인 활용능력=5
-홍보-마케팅 역량=8
-재정-투자 파워=6
-유소년시스템=7
-전문가평점=4.7
-총점=50.2
대구FC(12위·승점 34·7승13무18패·파이널B)
-목표 성취도=1
-선수단 운용 능력=2
-관중 동원 능력(평균관중·전년대비 증감비율)=7(1만495명·-7%)
-페어플레이=9(벌점 68)
-연고지 밀착도=7
-외국인 활용능력=6
-홍보-마케팅 역량=5
-재정-투자 파워=5
-유소년시스템=4.5
-전문가평점=3.3
-총점=49.8
광주FC(7위·승점 54·15승9무14패·파이널B)
-목표 성취도=6
-선수단 운용 능력=7
-관중 동원 능력(평균관중·전년대비 증감비율)=4.5(4180명·-15%)
-페어플레이=4.5(벌점 124)
-연고지 밀착도=4
-외국인 활용능력=5
-홍보-마케팅 역량=4
-재정-투자 파워=2
-유소년시스템=6
-전문가평점=6.7
-총점=49.7
수원FC(10위·승점 42·11승9무18패·파이널B)
-목표 성취도=1
-선수단 운용 능력=2
-관중 동원 능력(평균관중·전년대비 증감비율)=4.5(4669명·-17%)
-페어플레이=9(벌점 69)
-연고지 밀착도=4
-외국인 활용능력=8
-홍보-마케팅 역량=3
-재정-투자 파워=4
-유소년시스템=5
-전문가평점=4.5
-총점=45.0