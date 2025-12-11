"수치스럽다" 살라 맹폭격→손흥민 최고 리스펙, SON 등장 후 전설 딱 2마디 "레전드, 레전드"

사진=CBS 스포츠

[스포츠조선 김대식 기자] 리버풀 전설 제이미 캐러거의 손흥민 존중이 화제다.

최근 캐러거는 리버풀 최고 레전드 중 한 명인 살라를 맹폭격했다. 살라가 리버풀을 뒤흔드는 인터뷰를 했기 때문이다. 살라는 지난 리즈 유나이티드전 3대3 무승부 경기에서 출전하지 못한 후 "솔직히 말해서 너무 실망스럽다. 이 클럽을 위해 정말 많은 걸 해왔다. 그런데 지금 벤치에 앉아 있고, 이유를 모르겠다. 클럽이 날 희생양으로 삼은 느낌이다. 누군가 나한테 모든 책임을 떠넘기고 싶어 했다는 게 아주 분명해 보인다"며 구단에서 자신을 왕따시킨다는 식으로 인터뷰했다.
살라는 "솔직히 말해 이런 상황은 받아들일 수가 없다. 이해가 안된다. 내가 계속 희생양으로 몰리는 것 같다. 나는 내가 문제가 아니라고 생각한다. 나는 이 클럽을 위해 정말 많은 걸 해왔다. 나는 내 자리를 위해 싸울 필요가 없다"며 자신은 벤치에서 출전을 위해 경쟁할 선수가 아니라고 주장했다.

살라의 인터뷰 후 캐러거는 "나는 살라가 경기 후에 보인 행동이 수치스러웠다고 생각한다. 몇몇 사람들은 그것을 감정적인 폭발이라고 말하지만, 나는 그렇게 보지 않는다. 살라가 믹스트존에서 멈춰 서서 인터뷰를 한 건 리버풀에서 8년 동안 딱 네 번 있었던 일이다. 항상 그와 그의 에이전트가 자신의 입지를 강화하기 위해 사전에 짜놓은 행동"이라며 살라를 맹비난했다.


리버풀 레전드인 캐러거가 후배 레전드를 향해 맹비난을 퍼붓는 일은 전 세계적으로 화제가 됐다. 캐러거는 살라의 최근 행보에 대해서도 매우 비판적인 견해다. 팀이 위기에 빠진 상황에서 아무런 책임을 지려고 하지 않는 베테랑인 살라의 태도에 대해서도 비판했다.
그렇게 살라에게 분노했던 캐러거가 손흥민을 향해서는 대단한 존중을 보였다. 미국 CBS 스포츠에 패널로 출연한 캐러거는 토트넘과 슬라비아 프라하의 경기를 앞두고 손흥민이 모습을 드러내자 "레전드, 레전드"라고 극찬했다. 캐러거 옆에 있는 마이카 리차즈가 손흥민이 지금 어디에서 뛰는지 묻자 "LAFC"라며 제대로 말해줬다.

캐러거는 손흥민이 토트넘에 뛰었을 때부터 많은 칭찬을 해줬다. 2023~2024시즌 해리 케인이 떠난 상황에서도 토트넘을 이끌었던 손흥민을 향해 "우리는 손흥민이라는 EPL 최고의 선수 중 한 명을 보고 있다. 오랫동안 최고의 레벨을 선보이는 중이다. 정말 대단한 선수가 아닐 수 없다"고 극찬한 바 있다.
