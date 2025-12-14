"PSG 구했다!" 선발 복귀하자마자 '3호' AS 폭발, 이강인 美쳤다…

파리생제르맹(PSG)은 14일(이하 한국시각) 프랑스 메스의 스타드 생-생포리앵에서 열린 메스와의 2025~2026시즌 프랑스 리그1 원정 경기에서 3대2로 이겼다. PSG는 11승3무2패(승점 36)를 기록했다. 아직 한 경기를 치르지 않은 랑스(승점 34)를 2점 차로 제치고 일단 선두로 올라섰다. 반면, 메스(승점 11)는 18개 팀 중 최하위에 머물렀다.
이강인은 11일 스페인 빌바오의 산 마메스 경기장에서 열린 빌바오와의 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 원정 경기에선 벤치를 지켰다. 이강인은 당시 교체 선수 명단에 포함됐지만, PSG의 답답한 경기 흐름에도 끝내 그라운드를 밟지 못했다. PSG는 0대0으로 무승부를 기록했다.
이날은 달랐다. 이강인은 메스를 상대로 선발 출격했다. 리그에선 5경기 연속 선발 출전이다. 이강인은 경기가 0-0으로 팽팽하던 전반 31분 선제골을 도왔다. 그는 코너킥 상황에서 캉탱 은장투와 공을 짧게 주고받은 뒤 페널티지역 오른쪽에서 왼발로 감아서 크로스를 올렸다. 골문 앞에 있던 곤살루 하무스가 헤더로 선제골을 기록했다. 이강인은 지난달 10일 리옹과의 원정 경기(3대2 승) 결승골 어시스트에 이은 올 시즌 리그 2호 및 공식전 3호 도움이다.
분위기를 탄 PSG는 전반 39분 은장투의 추가골로 2-0 리드를 잡았다. 메스는 쉽게 물러서지 않았다. 전반 42분 제시 데밍게의 왼발슛으로 추격에 나섰다. PSG는 후반 18분 데지레 두에가 하프라인 부근부터 홀로 공을 몬 뒤 상대 골키퍼와 일대일로 맞선 채 페널티아크에서 오른발로 골문 구석에 꽂아 넣었다. 메스는 후반 36분 헤오르히 치타이슈빌리의 골이 나왔지만 승패를 뒤집지 못했다. PSG가 3대2로 승리했다.
축구 통계 전문 업체 풋몹에 따르면 이날 이강인은 풀타임 1도움, 패스성공률 93%(55/59), 기회 창출 3회 등을 기록했다. 풋몹은 이강인에게 양 팀 통틀어 두 번째로 높은 평점 8.2를 줬다.